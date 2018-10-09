Geçen gün bir paylaşımda bulunan çiçeği burnunda vekilimiz Gülşah Sanver Manavoğlu ,ülkede son yıllarda artarak meydana gelen Cinayet,Tecavüz, Linç, Taciz, Haraç toplama, Soygun vs. gibi olaylara dikkat çekmek amacıyla ,mizahla karışık verdiği önemli mesajında ,arabasında "beyzbol sopası" bulundurduğunu resimledi.Geçen haftalarda benim de aklıma bu tarz korunma yöntemleri gelmedi desem yalan olur.Ne yazık gelinen noktada herkes birer kurban adayı olmuştur buralarda. Milliyetçisinden, komunistine kadar herkesi bu vakalar bulmaya başlamıştır. Ancak bazı çevreler bana göre yanlış bir şekilde Gülşah hanımı ,yok vekildir ,yok abarttı,yok vekil maaşı alır ,böyle paylaşım mı olur diye eleştirdiler. Gülşah hanım yeni bir vekil.Daha değerlendirilmek için çok erken.Yıllardır o mecliste olup da bu sorunlara duyarsız kalan vekilleri eleştirmek doğru olurdu.Yeni bir vekilin bu hassas konuları paylaşması, meclis içinde yeni yasalar veya yaptırımlar açısından baskı unsuru olacağı inancındayım.Kuzey Kıbrıs'ta kabul edersiniz veya etmezsiniz ciddi bir güvenlik problemiyle karşı karşıyayız.O yüzden bunları dile getiren siyasilerimizi eleştireceğimize ,cesaretlendirelim ki bizlere olumlu olarak dönüşü olsun.Aksi takdirde yarın kimin kurban olacağını kimse kestiremez...

(Ahmet Ersöz)

Yavaş yavaş yeni başlayacak müzakere sürecinin kokusu gelmeye başladı. Liderler tekrar peşrev yapmaya başladılar gibi. BM bu işe ne kadar hazırdır bilmiyorum ama müzakere demek, ille de çözeceğiz anlamında kullanılmıyor maalesef. Müzakere süreçleri dış ve iç baskılardan kurtulmak için siyasetçilerin baş vurduğu bir yöntemdir de aynı zamanda. Özellikle bizim gibi iki tarafta da istisnai halin devam ettiği ve her iki tarafın anomalilerinin olduğu yerlerde buna sıkça baş vurulur. Örneğin ne zaman mevcut durumlar sorgulanır olur veya diğer bir deyişle mevcut statükolar tartışılır hale gelirse, müzakere süreçleri bu tip durumlardan kaçmak için kullanılır. Ne zaman siyasetçi, seçimlerden önce desteğini artırmak isterse, müzakere ve "çok az kaldı" söylemi servis edilir. Özellikle müzakerelerin olmadığı dönemlerde tarafların bazı açılımlar yapmaları için baskılar artar. Bu tür adımlar bazı kozmetik güven artırıcı önlemler de olabilir, bizi yakınlaştırmaya götürecek veya kolayca çözülebilecek ama pazarlık adına rehin tutulan konular da olabilir. Bu tür adımlar ayrıca mevcut statükoları dönüştürecek, ezber bozacak adımları da sıklaştırabilir. İyi birer niyet göstericisidirler de. Fakat emek ve yoğun mesai isterler, karşılık da bulmayabilirler. Bu yüzdden bazı siyasetçiler de "herşey anlaşılmadan hiçbir şey anlaşılmaz" prensibinin arkasına sığınmayı daha kolay bulurlar. "Parça parça" uğraşacağına "ya hep ya hiç" ile uğraşmak daha risksizdir. Onun için eğer bir süreç başlayacaksa bence öncelikle iyi niyet adımlarının inandırıcı bir şekilde devreye sokulması gerekir. Maronit köyleri, karışık aile çocuklarına verilmeyen Kıbrıs vatandaşlıkları; ikonlar; iki taraftaki kamu amaçlı geliştirilmiş malların sahiplerine tazminatlarının ödenmesi; yeşil hat tüzüğünü genişletme; hatta kuzeyin gümrük birliğine sokulması; Maraş'ın iadesi, limanların açılması, Karpaz'daki Rumların ailelerinin birleştirilmesi, eğitim için Bolognia sürecine kabul vesaire gibi dünya kadar girişim yapılabilir. Bu tür adımlar dönüştürücüdür ve kar topu etkisi yapabilir ve bizi mutlu sona taşıma potansiyelleri yüksektir. Mutlu sona ulaşılamazsa bile geriye dönüşü olmayacak etkiler ve yeni durumlar çıkartabilirler. Yoksa yine bir nafile süreç ve hayal kırıklığı bizi bekleyecektir. Peki bu siyasetçiler adım atabilirler mi? Apostolos Andreas Manastırı'nın avlusuna dikilen Bülent Ecevit levhası yerinde durduğu sürece, hiç sanmıyorum!!!!

(Mete Hatay)

Kişisel bir eleştiriyi isim vermeden genele yayıp yapmak mı doğrudur, yoksa isim vererek, hatta cevap hakkını kullanma adına o kişiyi de etiketleyerek eleştiri getirmek mi doğrudur...???

İsim vermeden eleştiri yaparım, "Vay korktun da mı isim yazman?" diye tepki gelir, isim vererek ve etiketleyerek eleştiri yaparım, "Vay isim vererek linç ettin" diye tepki gelir...

Kıbrıslı oğlum bu, ne ninniye, ne hopbaya...

(Mahmut Anayasa)