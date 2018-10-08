Vatandaşların denetim memurluğuna soyunduğu bu günlerde ben de izlenimlerimi aktarmak istedim. Nasıl bir denetimsizliğin hüküm sürdüğünü yaşayarak, üzülerek , öfkelenerek görüyoruz. Döviz kriziyle kaybeden ne esnaf, tüccar ne de hükümettekiler oldu. Sadece halkımız eziliyor bu pahalılığın altında. Marketlerden alış-veriş yapmaya korkar olduk. Hele hele uçurum denecek fiyat farklarını görünce....... En basit karşılaştırmayla John West marka ikili tuna 145g’lık İleli market Alsancak’ta 16,5. Nusmar market Girne’de 15,99. Haval market Girne’de 21 Astro/Lemar Zeytinlik yolunda 28 ve Metropol Lefkoşa’da 9,5₺. Hadi bakalım biz ne yapalım yaniii Market market dolaşıp fiyat kontollerini biz mi yapalım? Harcayacağımız benzin .... ki o da iki katına yanaştı. Ayıptır. Yazıktır. Halk bu kadar mı değersizleşti sizlerin gözünde? Geçim derdi başlayınca nelerin artacağını siz daha iyi bilirsiniz......!

(Beste Gümüşdağ)

TEMPLER ŞÖVALYLERİ: İtalya'daki sanatçımız Yılmaz Hakkı Hakeri Zeytinlik'e "Templer Şövalyesi" heykelinin dikilmesini "İstanbul'a da Kral Konstantin'in heyekeli dikilsin bari!" diyerek imalı şekilde protesto etti ki, yerden göğe dek haklıdır... "Tapınak Şövalyeleri" olarak da anılan ve Haçlı Seferleri sırasında Selahattin Eyyubi tarafından Kudüs'ten kovulan bu aşırı Katolik dinci ve bağnaz şiddet topluluğu Arslan Yürekli Richard'dan satın aldığı Kıbrıs'ı yönettiği kısa süre içinde, Kıbrıslılara ağır vergileri ve uyguladıkları şiddetle kan kusturdu. Halkın isyanı üzerine adayı terk ederlerken de, Lefkoşa'da insanları kılıçtan geçirerek Kıbrıs tarihinin en büyük katliamını yaptılar... Ve biz şimdi onları heykellerini dikerek onore ediyoruz ha!.. Üstelik heykelin açılışını da Cumhurbaşkanımıza yaptırıyoruz!.. Kıbrıs'taki 300 küsur yıllık Türk yönetimini simgeleyecek tek bir anıtın açılmasına ise zerre kadar duyarlılık göstermiyoruz... Tuhaf insanlar olduk vesselâm.. Kıbrıslıysak eğer bu Kıbrıs'ın gerçek tarihini doğru öğrenmeli ve doğru yorumlamalıyız. Kulaktan dolma bilgilerle ve absürt fantezilerle olmuyor bu iş efendim, hiç olmuyor.

(Ahmet Tolgay)

Biz, karıncayı ezmeyen, yanlış yapmaktan korkan, hakkını aramaktan geri kalmayan, hakkı olana hakkını veren, ender disipline sahip insanlarız. zararımız olmayan kişilerden zarar görmeyi hiç ama hiç kabul etmeyiz. Buna şans da vermeyiz. saygı da kusur etmediğimiz gibi, her zaman saygı bekleriz...

(Alkan Baykent)

Mağusa tek geçiş noktası İngiliz üsleri içinden 2 buçuk mil denilen bölgeden oluyor. Bu geçiş noktasında Kıbrıs Rum kontrol noktası (polis, gümrük memuru ve sivil personel) yoktur. Kontrol sadece İngiliz SBA polisi ve Kıbrıs Türk tarafından yapılmaktadır.

Günlük geçiş 1500 araç (tatil ve pazar kurulduğu günlerde 2000) civarındadır. Güneyden geçişlerde SBA polisi kontrol yapmamaktadır. Kuzeyden güneye geçişlerde hiçbir sıkışıklık yoktur. İki SBA polisi GRABBA isimli cep telefonu büyüklüğünde cihazla tüm çipli kimlik kartlarını okutup geçişi sağlamaktadır. Ana - baba adı yazmadan, arabadan inmeden, bilgisayar tuşuna değmeden geçiş süresi sadece 3-5 saniyedir!

(Okan Dağlı)