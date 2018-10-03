Sosyal medyanın sesi

“Dünyanın her yerinde böyle olaylar olur” derler.. Burası dünyanın herhangi bir yeri değil bir ada ülkesi... Dünyanın her yerine bu kadar gelişigüzel girilmiyor üstelik. Ve keşke dünyanın pek çok yerine benzesek, medeniyetle, kültürle… Ve çok değil isteğimiz, eskisi gibi, mahallemizde kimler yaşıyor tanımak ve bilmek istiyoruz ve yollarda, sokaklarda çok daha güvenle gezmek, dolaşmak. Evimizde huzurlu uyumak istiyoruz, daha fazla polis devriyesi görmek, ülkeye yani evimize kimler gelmiş, kimler kalacak, kimler turist, kimler işçi, kimler öğrenciyi bilmek istiyoruz. Deli oluyoruz, sevdiğimizi, çocuğumuzu dakika başı arıyoruz, “yola çıktın mı”, “eve vardın mı”?... Yürüyüşe elimizde sopayla çıkıyoruz, tek kilit yetmiyor kapı pencereye.... Yeşil ışıkta dahi korkarak geçiyoruz, çünkü hiçbir otorite, hiçbir denetim yok. Poliste dahi ölüyor insanlar, güvende olması gerekirken...

En önemli güvenlik çözümdür, barıştır, dünyaya bağlanmaktır dediğimiz zaman da itiraz ediyorlar.

Daha güzel bir ülke istiyoruz özetle, çok daha keyifle uyanacağımız.



(Cenk Mutluyakalı)

Tuhaf bir ülke, biz canımızı yedik, iç güvenlik konusu ile garantörlüğün bağlantısı yoku anlatalım, zamanında bunu söylemek Birlik Gazetesinde işte vatan haini manşeti için yeterliydi, şimdi herkes iç güvenlik ile garantörlüğün ilişkisi olmadığını gavede konuşur hale geldi, ee biz vatan haini idik, n'lacak bizim hainlik ünvanı?

(Murat Kanatlı)

Cuma günü öyle bir hava estirdiler ki '' 1-2 gün içerisinde Derinya'yı açabiliriz'', inandırıcı olması içinde Başbakanı ve ilgili Bakanları, milletvekillerini ora taşıdılar. Oraya sırf iki kulübe ve elektrik bağlandı diye herkes bir teşekkür, bir alkış yarışına girdi. 3.5 yılımızı çalan bu .oklu sidiklilere niye teşekkür ediyorsunuz ki! Millet teşekkür etmeden helak oldu yahu 3.5 yıldır seni oyalıyor, zamanını çalıyor, üstüne bir de teşekkür. E ayıp yahu, toplumdan özür dilemeleri gerekirken herkes teşekkür yarışına girmiş. E bardon yani.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan açıkladı ''bütün işi 4,5 günde yaptık'' Yani 1 hafta da yapacakları işi 3,5 yılda yaptıkları için toplumdan özür dilemeleri gerekirken herkes tebrik yarışına girdi.

Söylenene bakar mısınız? ''Onlar siyasi otorite olarak işi bitirmiş açılış tarihini liderler kararlaştıracakmış''. Hangi liderler! 3.5 yıldır bir kapıyı açmamak, geciktirmek için herşeyi yapan, direnen liderler

Size dostça tavsiyem içerisinde tarih olmayan hiçbir şeye itibar etmeyin dikkate almayın derim.

(Yılmaz Parlan)

Ekonomik kriz ile birlikte adada yeni saflar oluşuyor. Bu safların temelinde ne din ne millet var. Paranın gücüne dayalı bir saf bu. Bir yanda TL'nin değersizleşmesinden dolayı kuzeye alış verişe yönelen Rum yurttaşlar ile bu ilgiden oldukça memnun kalan kuzeydeki Türk esnaf. Diğer yanda ise alım gücü düştüğü için mağdur olan Türk vatandaşları ile müşterilerini kaybeden güneydeki Rum esnaf.

Bu saflaşmanın adı"fırsatçılar" ve "mağdurlar" olmalı. Milliyetçilik ve sınırlar ötesi çok kültürlü bir yapı bu. Adeta "paranın dayanılmaz gücü"

(Ahmet Billuroğlu)

Kıbrıs birçok bilinen sırlarla doludur. Herkes bilir, fısıldar ama harekete geçmez, dile getirmez ve bilmez gibi yapar. O "sır" da büyür, büyür, büyür ve sonunda efsanevi bir "sırra" dönüşür. Ondan sonra ise dokunulması imkansızlaşır!! Büyük bir tabu olur günün sonunda. Herkes elbirliği edercesine bu "Büyük" "sırrı" korumaya çalışır. Fakat korumakla o "sırrın" ortağına dönüştüklerinin farkında değillerdir. Ta ki birileri "niye, neden ve nerede?" gibi soruları sorana kadar!!!!

(Mete Hatay)