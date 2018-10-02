Sosyal medyanın sesi

Binlerce ikon ilk önce yağmacılardan korunması için Girne kalesi gibi 5 ayrı yere toplandı. İlk başlarda yığın halinde, daha sonra bir birine dayalı bir şekilde tutuldular. 2005 yılından sonra ise Ankara Üniversitesi'nden gelen bir profesörün yardımıyla raflanarak, korunmaya çalışıldı. Nemli ve tozlu bu ortamda 44 senedir tutulan bu 10,000 kadar ikonu ne yapmayı düşünüyoruz?

(Mete Hatay)

Dün Salamis ormanında bir insan, bir öğretmen öldürüldü. Aynı yerde ülkem konser dinledi. Bu ne yaman çelişki...

(Eralp Şerifoğlu)

Uzun zamandan sonra Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun açılışına geldim. Ama ne acıdır ki yeni meclis basın bölümünden manzara bu. Genel Kurulu ve milletvekillerini görene aşkolsun. Lütfen eski dönem basın bölümünü örnek alın Başkan Teberrüken Uluçay

(Selda İçer)

Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, hem boykot yapanların küçük bir zümre olduğunu iddia ediyor hem da günlerdir ağlıyor, kendisi yetmedi köylüyü de ağlatıyor... Hiç durmadan çıkıp duygu sömürüsü yapıyor... Bizim olayı siyasete döktüğümüzü savunurken kendisi Eko gün adı altında düzenlediği etkinliğin sloganını "boykot moykot yok" haline getirdi. Bununla ilgili basın açıklamaları yapıp videolar yayınlıyor... Bugün da bir TV kanalında çıkmış orada ağlıyor...

Madem biz küçük bir zümreyiz neden bu kadar korkuttuk seni a Sennaroğlu....

Korkunun ecele faydası yok...

Öte yandan bugün bir TV kanalında, örgütlü olduğumuz Basın-Sen'e dil uzatılması da ayrı bir ayıptır.. Bu arsız Sennaroğlu çıkıp ta Basın-Sen'e dil uzatıyor ve kimse ona senin dediğin nedir deyip susturmuyor... Ama unutmasınlar ki günü gelip da birileri o medya kurumunun yayınlarından rahatsız olup orayı taşlamaya kalkarsa onların hakkını savunacak olan gene Basın-Sen olacak... Çünkü biz hiç kimse için oh olsun deyecek insanlar değilik.

(Ahmet Vamık)

"Örgütsüz oldukları için tüm öfkelerine rağmen zamlarla ilgili bile sokağa çıkamayan emekçileri, Kıbrıs sorunuyla ilgili sokağa çağırmak yerine sınıf mücadelesi için dernekte, sendikada, partide örgütlemek için daha ne olması bekleniyor?

Tamam, anladık ve kabul ediyoruz; Kıbrıs sorunu çok önemli.

Ama ev borcunu ödemek, çocuğunu okutabilmek, iş bulmak, marketten boş bir cüzdanla çıkmamak da en az onun kadar önemli.

Hatta o kadar önemli ki, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir anlaşma sağlansa bile devam edecek sorunlar bunlar.

Emek cephesinde bu denli bir boşluk olmasına rağmen, solcusundan sendikacasına kadar muazzam bir sınıf körlüğü yaşanıyor.

Solu etkisi altına alan liberaller sadece müzakerelerle ilgili heyecan duyup konuşurken post modernler ise bıkkın ruh halleriyle kriz karşısında “müzik dinleyelim” önerisi yapıyorlar.

Tüm bu kafa karışıklığı için haklı olanların örgütlü mücadelesine inanan bizler ise hali hazırda süren sınıf mücadelesinde emekçi sınıfların sermaye karşısında güçlenmesi için siyaset çağrısı yapıyoruz.

Bunu yaparken de sınıf mücadelesini türlü gerekçelerle erteleyenlere şunu soruyoruz:

Bu dönemde bile sınıf mücadelesi verilmeyecekse ne zaman verilecek?"

(Salih Erşangil)