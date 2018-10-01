Sosyal medyanın sesi

Ülkede uyuşturucu kullanımı ilkokula kadar indi. Sevgisiz evler, maddi imkan sağlayınca çocuğuyla ilgilendiğini sanan anne babalar… Sürü sürü üniversite mezunlarımız var kaba tabirle. Dersaneler, özel dersler, sevgisiz sınıflar aldı başını gidiyor. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu sınıfa giren çocukların duygularını önemsemez ve tanımaya çalışmaz Kontrol altında tutulması esas hedeftir. Bir jenerasyon olduğu gibi tembel, olduğu gibi haylaz, olduğu gibi başarısız olabilir mi? Eğer olabilirse o ülkede ne anne babalar, ne eğitim verenler ne de devlet görevini yapmaz demektir.

Belki de karnedeki notu, kolej sınavında aldığı puanı daha fazla önemseriz onun hayallerinden. Belki de kafasının içinden geçenlerin hep sayısal bir karşılığını ararız. Belki de komşunun çocuğunun notunun onda olmasını isteriz, ne kadar özel ne kadar harika bir çocuk olduğuna aldırmadan.. Belki de sporda, sanatta başarılı olması bize yetmez de illa Matematik karşılığını görmek isteriz. Son model arabalar, son model telefonlar da yetmez kırıklarımızı düzeltmeye. Belki de Veysel Coşkun ve nice gencimiz bir işaret vermiştir dve bizler görememişizdir. Belki bir öğretmeni, belki ailesinden herhangi biri, belki bir devlet kurumu kurtarabilirdi onu. İhtiyacı olan şeydi neydi? Psikolog mu, anlaşılmak mı? Gençlik bunalımını atlatması için yardım alması mı? Kimse görmedi, hissetmedi miydi? Bir kez bile olsun bunun ipucunu bırakmamış mıydı? Devlet ana çocuklarını, gençlerini korumayı başaramazsa neden var?

Belki de, belki de, ne çok belirsizlik, ne çok belki var. Ve evet belki de etrafta pek çok Veysel Coşkun var da öldükten sonra varlıklarını farkederiz.

(Bedia Balses Çeliker)

Markete giriyorum benimle beraber iki çocuk biri bir elinden tutuyor diğeri öbür elinden babasının. Beraber giriyoruz markete çocuklar hangi yemişe uzansa, paramız yok oğlum ekmek alıp çıkacağız diyor baba. Tabi çocuk bu devam ediyor yemişleri almaya. Baba ellerinden alıp geri yerine koyuyor yemişleri çıkarken yüzü asılan çocuklarını mutlu etmek için birer sakız alıyor veriyor ellerine, çocuklardan bir tanesi istemem diyor hep sakız hep sakız diye söyleniyor... Acımak değil hissettiğim ne kadar uğraşsam da birşeyleri değiştirememenin öfkesi içimde biriken.!

(Ahmet Karakaşlı)

Amaç gerçekten bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse karakolda görevli polislerin yerine devletin ihmalini sorgulayın... 24 saatlik vardiyada çalışması gereken polislerin aslında kaç saat çalışmak zorunda kaldıklarını, nüfusun, yapılaşmanın artmasına ve insan profilinin değişmesine rağmen neden karakollardaki polis sayısının halen daha 20 sene evvelki kadar olduğunu sorgulayın... En önemlisi da neden hala daha polis hücrelerine güvenlik kamerası yerleştirilmediğini sorgulayın... Eğer bunu yapmazsak bir kaç polis memuru günah keçisi olur, ölen da öldüğüyle kalır...

(Ahmet Vamık)

Eskiden annemlerle ovaya gider mantar, gazayağı, ayrelli vs. toplardık. Şimdi gidersek herhalde ceset toplaycayık ovada. Yasemin kokan ada, ceset kokusuna dönmüş...

(Ahmet Ersöz)