Sosyal medyanın sesi

Yine genç bir kardeşimizi yitirdik bölgemizden! O veya bu nedenden! Birileri birşeylere artık el atmalı, sorumluluk almalı, ciddi ciddi gençlere yönelik politikalar üretmeli! Mekanın cennet olsun kardeşim

(Ahmet Orun)

Düşündüm taşındım hatta biraz da kaşındım neden mi? Malum suyu 2 TL alıp 4.5-5 TL’ye satarlar e şampu da 15 TL’den 29.85 TL’ye çıktı ondandır. Evet düşündüm ve kendi kendime dedim ki;- Madem hükümet edenlerin eli halkın cebinden çıkmaz ve cepler delik deşik kevgire döndü, bütün pantolonlarımı terziye götürüp ceplerini diktireyim". Hah haaa bakalım neyi bulup da alacaklar.

(Hasan Mullaoğluları)

Bu ülke bitmiştir" dememek için kendimi zor tutuyorum.Umudu kesmemek için de direniyorum. Çocuklarımızdan da haraç alınmaya başladı.Bu ekonomik krizin boyutu,günden güne fakirleşen halk,borçluların artması,borçların katlanması,çarpık ve kontrolsüz nüfus artışı,denetim mekanizmasının zayıflığı,işsiz oranının büyümesi,bozulan demografik yapı,kültürel yozlaşma, tecavüzler, cinayetler, linçler...Neyi sayalım bilemiyorum.Hepimizi daha da zor ve kötü günler bekliyor.Hükümet ,Polis Kurumu bir an önce "Güvenlik" konusunda toplanıp ciddi tedbirler almalıdır. Bir taraftan Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde "Güvenlik Başlığı" kırmızı çizgi olurken diğer yandan ne ilginçtir ki Kuzeyde yolda yürümekten korkar olduk.

(Ahmet Ersöz)

HARAÇ!!!

Oğlum 16 Yaşında...Dün okul çıkışı arkadaşları ile birlikte her zamanki gibi bizden izin alarak Dereboyu’na birşeyler içmeye gitti..İş çıkışı ya annesi ya da ben onu olduğu mekandan alarak evimize gideriz...Dün acı ile çalan telefonum beni oğlumun çağrısı ile Dereboyu’na yönlendirdi...16_17 yaşlarındaki bir grup genç oldukları mekânda bizim çocukların yolunu keserek ceplerindeki parayı zorla gaspettiler. Konu poliste...Sonuna kadar bu işin peşini bırakmayacağım..Yasalara göre (fasıl 154) bu suç 5 yıla kadar hapis cezası gerektirir...Yoksa biz bildiğimiz yöntemlerle mi ailemizi ve kendimizi koruyalım.

(Nevzat Nevzat)

Her dönem mecliste hukukçu milletvekili mevcut. Ancak KKTC yasaları 1’nci dünya harbinden kalma. Bu memlekete kimin geldiği değil konu, Konu yasaların etkisizliğidir. Polis Teşkilatına gelince hem siyasi kayırmalar, hem hukukçu arkadaşların müvekkilimi şiddet kullanılmasın , insan hakları o bu, e insan olsa hakkı olacak. Polis içeri aldı mı mehteri verecek. Mehter dinlemek istemezsen içeri girmeyecen. Bu memleketin kurallarına uyacan ki poliste mehter dinletmesinler. Az kaldı. Polisimize suçlulara mehter dinletmesi için önünü açacayık. Öyle el bebek gül bebek olmuyor .

(Tamer Karakaşlı)

Yerli üretimin korunmasını destekleyen bir kişi olarak bir yanımın bu karara neden sevindiği sorusuna yanıt bulmaya ihtiyaç hissettim.

Yarının dünkü gibi olmayacağının bilinciyle, bu süreci yaşayıp göreceğiz. Ama süreç içinde yerli üreticinin de piyasaya ithalatçının girebilmesi durumunda fiyat düşüreceği ve bir süreliğine tüketicinin daha uygun fiyata tavuk eti alabileceğini düşünüyorum...

(Emin Akkor)