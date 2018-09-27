Sosyal medyanın sesi

İki dakika ara ile üç uçak indi, bavulları indiren bir kişi hem çalışana günah hem de erken erken evine gitmek isteyen vatandaşa günah. Önlem almaya ise kimsenin niyeti yok

(Metin Gültekin)

İnsanlar evini nasıl geçindireceğini düşünür, Hükümet birilerine tatil yaptırır. KKTC’nin dış personeli, bu memlekete ne getirileri var. Kapayın bu fuzili masrafları, boşuna uçuk maaşlar ve ev kirası ödemeyin. Yazık. Bu durumun yanıtı döviz yükselir hükümet olarak ne yapabiliriz mi? Taş altına el konacaksa önce hükümet yapacak. Ha yapmassınız, önce taşın altına sizi koyacaklar merak etmeyin. Sabrını çok zorlarsınız KKTC halkının..Uzaklar yakınlaşıyor...

(Tamer Karakaşlı)

Dostlarım, uzun zamandır beklenen Derinya kapısı çok yakında açılıyor. İki kez ihaleye çıkılmasına rağmen müteahhitler birliğinin, kendilerine göre gerekçeleri nedeniyle, geçiş noktası tamamlanamamıştı.

Tufan Erhürman hükümetinin insiyatif koyarak eksik noktaların ‘ihalesiz’ tamamlanmasıyla tüm barış güçlerinin ortak talebi hayata geçmiş olacak.

Gelinen nokta Sn.Başbakandan barışsever bireylere kadar hepimizin ortak başarısıdır. Bu başarıyı alkışlamak ve yenileri için uğraş vermek hepimizin ortak görevidir

Sevgiyle kalın.....

(Oktay Kayalp)

Türk askerinin adadaki varlığına göndermede bulunarak "Sınırlarımızda 40 bin Yunan askeri bulunsa rahat ve güvende olur muyduk?" diye Rum tarafına sözde "empati" yapan o içimizdeki kişi, hiç de "empatik" ve "sempatik" değildir. Çünkü kendisi ve kendisi gibi düşünenler günde 3 - 4 milyon dolar harcanarak sınırlarımıza yığılan militarist kuşatmayı da, sınırlarımızı zorlayan yabancı askeri üsleri ve yığınakları da, sayısı 300 bine ulaşan RMM terhisli silahlı Enosisçi milisleri de "Rum dostluğu" adına göremeyecek kadar miyopturlar... Ya da miyopluğu sineye çekmek zorundadırlar!...

(Ahmet Tolgay)

Geleceği düşünmeden günü kurtarmak için alınan kararlar geleceği yok eder.

(Serkan Soyalan)

Ben annamadım bu işi..

Bir halt edecekmişik gibi gelirik..

Gursağmızda galır..

Dönerik bir da Kadir'in donlar 5-6 yaş olsun... Ayşe'ye eşofman isderik.. Ulus'un bilmemnesi koptu almadan gelme.. gene 6 ayda düzelmeyik.

(Ali Çomunoğlu)

Domates gelir isyan edersiniz. Yerli meyve suyunu iki misli fiyata satarsınız. Şimdi de tavuk yine isyan. Acıların çocuğu oldunuz.

(Raif Özgüren