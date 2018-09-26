Sosyal medyanın sesi

Ülkemin güzel insanı; Kalbin temiz! diye sana Adil davranılacağını zanneden ya, bu düşüncen aslanın kuzuyu yememe ihtimali kadar yüksektir...

(Eralp Şerifoğlu)

Gene kendi iç çelişkimizi yaşarız, hep beraber... meclisin damına çıkıldı diye 4000 TL ceza mı olur diye herkes şikayetçi ama hapislik olsa idi, yarın bizler de meclis önünde eylemde olacağız, yolu yok, o kapı zorlanacak ve kısmetse bu defa gireceğiz, o zaman örnek teşkil edip, bizlere de hapislik verilmeyecekti? Eğer meclise girmeyeceksek, kapıyı ne zorlarız? gireceksek bu da mülke tecavüz değil mi? Burda eksik olan, konuşmamız gereken, biz eylem yaptığımızda korkunç derecede güvenlik önlemi alan polis, açılış gününde içerde ülkenin tüm yetkililerinin olduğu bir zamanda 2 kişinin dama çıkmasına nasıl izin verdi? Bu güvenlik zaafiyetini konuştuk? Ordaki merdiveni eylemcilere kim haber verdi? Bu merdiven BRT'nin canlı yayınlarda dama çıkmak için kullandığı yıllardır orda duran merdivendi, bu merdivenden kimlerin haberi vardı? Polis bu soruşturmayı yaptı? yaptıysa sonucu ne? yoksa her eylemde özgürlüğü kısıtlayıcı ceza talep edersek, sonra bizim eylemlere de emsal teşkil edecek, hiçbirimiz güneş yüzü görmeyeceğiz

(Murat Kanatlı)

1-Kıbrıslı uyuyor diye birşeyler geziyor bir sürü profilde . Soru : Napsın insanlar ? Eline silah alıp birini mi öldürsünler ? Yoksa gendi gendilerini meclisin önünde mi yaksınlar ? Uyumayıp ne yapsınlar sorusu önemli ..Tavsiyeniz nedir?

2-Mevcut hükümete küfürler gırla . Soru : Bu düzende herhangi başka bir hükümet olsa durumun farklı olacağını sananlar var mı gerçekten ? Problemin merkezinin ne olduğunun ciddi ciddi farkında olan azınlığın dışındakiler , şu andaki durumu ciddi ciddi sadece şu andaki hükümete nasıl bağlayabiliyor ?

3- Tavsiye müzik : Sol Anahtarı , ‘Yolda’ ...Sol Anahtarındaki dostlarım ; Yeni albümünüz muhteşem . Hepinizi tebrik eder , hepinize ayrı ayrı sarılırım . Tahsin Oygar Aziz Güven ve diğer herkes ..

4-Anladığım kadarıyla herkesin içinde hiç doğmamış bir Fidel , Che , Mandela , Malatesta var . Soru : peki biz nasıl olur da bu haldeyik?

5- ’Her millet hakettiği gibi yönetilir.’ Winston Churchill ....

6- Benzine zam gelmese , döviz artmasa rahat , sorunsuz ve onurlu bir toplum mu olacaktık ? Veya bunlardan önce öyle miydik?

7 - Tavsiye kitap : Ahmet An , ’Kıbrıslı Türk toplumunun geri kalmışlığı ...’

8- Gendini görüp gendini beğenmek şizofreniye varana kadar iyi bişeydir .

(Arda Gündüz)

Lefke Maden İşçileri Grevinin en önemli özelliği, Kıbrıslı Rum ve Türk maden işçilerinin, etnik köken, din ve dil farketmesizin, ortak amaçla, CMC Maden Şirketine ve İngiliz Sömürge Yönetimine karşı, ortak mücadele sergilemesidir. 1948 senesi, koşullarını düşünecek olursak, bunun büyük bir cesaret gerektiren, bir eylem olduğu gerçeği karşımıza çıkar. Bir başka deyişle, yerin derinliklerinden, gün yüzüne, onurlu bir madenci duruşu… Sol değerlerle tanışıp, onun ışığında, sermayeye karşı duruşun, en önemli sesi…

( Fatoş Anter)