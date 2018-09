Sosyal medyanın sesi

Hükümet hayat pahalılığına ancak ithal pahalılığın üstüne binen ve bizden kaynaklanan verimsizlik dolayısıyla yaratılan pahalılığa neşter vurarak önlem alabilir. Örneğin 2.3 liraya taa Türkiye'den Belediye havuzuna kadar gelen suyun evlere dağıtılana kadar niye 6-7 TL'ye satıldığına bakarak başlayabiliriz. Konya'dan Mağusa'ya 1 liraya gelen malın Lefkoşa'ya gelene kadar niye 2.5 liraya çıktığına bakabiliriz. Turistlerin 1990'larda 600 dolar olan kişi başı harcamalarının 25 yıl sonra artacağına 2018 yılına geldiğimizde niye 400 dolar civarına düştüğüne bakabiliriz. Belediyelerin Janck-head olarak adlandırılan ve kalışları ikram olarak gösterilen kumarhane "turistlerinin" gecelemelerinden niye vergi alamadığına bakmak gerekir vesaire vesaire.

(Mete Hatay)

Ters Açı:

Sn. Akıncı, "I have a dream" diyecekseniz New York'a gidin, "Kırmızı çizgilerimiz var" diyecekseniz gitmeyin... "Olmazsa olmazlarımız var" diyecekseniz hiç gitmeyin... "Sığınacak güvenli bir liman istiyoruz" diyecekseniz giderken Ankara'da inin, "Hassasiyetlerimiz var, garantörsüz olmaz" diyecekseniz gidin ama dönmeyin, New York'ta kalın...

(Mahmut Anayasa)

Elli yaşından sonra harfleri yakından göremiyorsunuz ama uzaktan bakınca, sonradan görmeleri hemen tanıyorsunuz...

(Eralp Şerifoğlu)

KKTC'de sosyal hak, adalet, demokrasiyi ve insan haklarını savunan 4'lü koalisyon nedense kendi halkının haklarını hiçe sayarak komprador misali politika ve uygulamalarla devleti halkının gözünde küçük düşürmeye daha ne kadar devam edecek. Buradaki amaç KKTC halkını Ruma yama yapmak için ekonomik olarak çökertme projesi midir?

(İsmail Eker)

Bir gölet.. Yaşam barındırıyordu. Şimdilerde ise yeniden doğmayı bekleyecek. Ya kuşlar, böcekler, balıklar ne olacak? Ve o zamana kadar bunun sorumlusu kim? Buna çok çeşitli yanıtlar almak mümkün. Yetkililer mi, suyun acımasızca kullanan köylüler mi, hava şartları mı? Hepsi mi? En acımasız yaratık insan. Yaratır da, yok eder de! Ama daha çok yok ediyor. Bu göletin kuruyacağını bile bile niye bu su sonuna kadar kullanıldı? Bun dan sonra bu köylüler hangi suyu kullanacak? O halde kullanım niye daha önce durdurulmadı? Buradaki habitat yaşam biliniyordu. Önlem alma sorumluluğu kimin? Hepsinin yanıtları ve çözüm yolları biliniyor. Ama bitene, yok edene kadar yola devam ettik. Ya kuşları (göçmen) orada silahla avlamaya çalışanlar. Köpekle gezinenler... Onlara ne demeli. Yok gardaş biz doğayı yalandan seviyoruz. Ötesi gene yalan... Yazık, hem de ne yazık! Bu ilk değil. İki yıl önce benzer olay birebir yaşanmıştı. Akıl koymadık, ders çıkarmadık. Yine çıkarmayız. Kabahatli küresel iklim şartları, yağışsızlık. Bu kadar ucuz mu?

(Atilla Karaderi)

Sözüm Meclisten dışarı ama kendimi ırzıma geçilmiş gibi hissediyorum. Yakın bir tarihte 200 TL'ye koyduğum benzinle 510 mil yapabilirken dün arabama koyduğum 200 TL'lik benzinle sadece 331 mil yapabiliyorum. kısa sürede bizden 179 mil çalmışlar ve adam bize ''Yaşam biçimini değiştir'' diyor aklınca siyaset yaptığını düşünüyor utanmaz adam.

(Yılmaz Parlan)