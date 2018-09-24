Sosyal medyanın sesi

Adanın kuzeyinde askeri otoritenin karşısında sivil idarenin mağlubiyetini -bir kez daha- yaşıyoruz.

*Derinya geçiş noktasının, sivil iradenin askeri otoriteye kayıtsız şartsız teslimiyeti sonucunda açılmayacağı ortaya çıktı. Bölgede “buffer zone” içindeki askeri yapılaşma BM tarafından resmen protesto edildi. Türk tarafı da geçiş noktasının açılması konusunda adım atamayacağını ilgili noktalara iletirken, bu yönde irade sahibi olmadığını bir kez daha gösterdi.

*BM adına bölgede ziyaretler yapan Lute, tarafların çözüm konusunda istek ve irade sahibi olmadığını BM GS Guterres’e iletti. Muhtemelen görüşme süreci tekrar başlamayacak.

*Kıbrıs Türk tarafının Eylül sonunda, BM Genel Kurulu olduğu günlerde New York’a yapacağı ziyaret ve Guterres’le görüşme, turistik bir geziden öteye anlam taşımayacak.

(Okan Dağlı)

Hayırlısı ile okullar açıldı. Kitap yok, bakım onarım yok, öğretmen eksik, velilerden market listesi gibi istekler ve kayıt parası işin cabası da ota, bala, çiçeğe, böceğe açıklama eylem ve grev yapan yoldaşlar ve gardaşcıklardan haber alan var mı?

(Sadık Gardiyanoğlu)

Bugün bir dostumun teyzesinin İngiliz Döneminden kalan evlenme kayıtlarına bakmak için Evkaf'a gittik, meğer 1995'de Aile Mahkemesi yandığı için hiçbir kayıt ellerinde kalmamış. Yani nenelerimizin dedelerimizin evlilik kayıtları kül olmuş gitmiş. Bu yangın işi de gerçekten çok ilginçtir bizim Devlet dairelerinde. İskan'ın arşivi ansızın yanar, birşey kalmaz, tapular yok olur, Müftülük cayır cayır yanar, çok değerli yazmalar, Kuranlar arazi olur. Bir bakarsınız Devlet Tiyatrosu bir gece ansızın kül olur, Devlet Laboratuvarı kömür yığınına döner, zehirli gaz yayarak. Ama sonuç olarak yananın da yakanın da yanına kaldı hep. Yerine hiç bir şey konmadı! Tarihimiz, kendimize olan saygımız hep bu tip faili meçhul yangınlara kurban verilip gitti. Yazıklar olsun!!

(Mete Hatay)

28 belediye panayırları bitirin ve 2 yıl ara verin asli görevinize dönün her eve kapaklı bir varel her 4 daireye 1 konteyner verin bir yıllık şu parasına ekleyin. Hade hissa daha temiz bir KKTC için

(İsmet Ezel)

İlahi Kudret Özersay, siz çok yaşayın emi…:)"Tarım yapmadan da yapıyormuş gibi gösterip, teşvik alanlar var" sözlerinizle epey bi güldürdünüz beni.

O da bir şey mi, yıllardır bu ülkede Devlet varmış gibi yapıp, bakan adı altında para alanlar bile var.

(Ayşegül Özmen Garabli)