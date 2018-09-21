Sosyal medyanın sesi

Dünyada birçok ülkede özel araban olması bir lüks olarak kabul ediliyor olabilir. Peki ya bizde ?

Benzin/mazot almamak gibi bir şansımız var mı? Yok. Gezmeyi geçtim evden işe / işten eve nasıl gidip geleceğiz ?

Toplu taşıma sektörü geliştirilmediği sürece daha çok tartışırık benzin fiyatlarını!

(Gürcan Topukçu)

Ne demek umut yok bu sistem değişecek çalışır yaparızdan tünelin sonunda ışık yok kabloyla elektrik ve en nihayetinde Türkiye’den para istemeye ve tek çare federal Kıbrıs’a geldik.

Hayaller ve gerçeklerle yüzleştik.

Hükümete muhasebeci önerdiği için Geçmişte yaptığı gaftan dolayı Tufan hocayı eleştirecek değilim. Hükümete girme yarışı içinde olan Ortakları da eleştirmeyeceğim.

Değil bu hükümet kim gelse dövizin yükselmesini önleyemez bu nedenle Dışarıya bağımlı olduğumuz sürece zamlar kaçınılmazdır.

Hükümet doğrusu yanlışı eksiği tartışılabilecek bir ekonomik tedbir aldı ancak bu da dar gelirlilere çare olmadı

O nedenle hükümetlere umut bağlamamak lazım asıl Toplum olarak bizim toparlanmamız gerekir.

Bir tarafta zevki sefa içinde yaşayanlar diğer tarafta ayın sonunu zor getirenler ya da getiremeyenler.

İşin aslına bakıldığında borçlanarak gelecekten çalarak üretmeden tüketerek yaşıyoruz.

Dünya bisiklet kullanımını artırırken toplu taşımayı teşvik ederken biz en güçlü ve pahalı arabaları kullanmakla övünüyoruz.

Balkonlara bahçelere küsüp binalara hapsoluyoruz. Gereğinden Büyük ve lüks evler yapıp sonra elektrik giderinden şikayet ediyoruz.

En pahalı içkileri içip karbonhidratlı yiyecekleri tüketmemekle onur duyuyoruz.

İnstagram için hergün yeni kıyafetler giyip farklı mekanlara giderek adını bile söyleyemediğimiz içeceklerin fotoğraflarını çekip gösteriş yapıyoruz.

40 TLye bir bardak içki içip, sütün sebze ve meyvenin fiyatından şikayet ediyoruz.

Dünyanın bir ucundan çalışmak için gelenler var iken iş beğenmiyoruz. İşçiyi geçtim, işveren olmaktan bile korkuyoruz ve utanıyoruz.

10-15 sene öncesine kadar ihraç ettiğimiz Donumuzu ve çorabımızı bile ithal ediyoruz.

Yukarda dediğim gibi borçlanarak gelecekten çalarak üretmeden tüketerek yaşıyoruz.

(Ziya Nasıfoğlu)

Hayatım boyunca ülkemde, Başbakanlık ve hükümet makamları başta olmak üzere tüm makamlara bu kadar rahat ağır sövme, hakaret, lanet, bela verme görmedim, duymadım.

Bu hakaretleri ve sövmeleri duyanlar nasıl susup kabulleniyor anlamış değilim. Başbakan dahil hepsinin elinde her saniye telefon var, sosyal medyada aktifler ama kör sağır dilsizi oynarlar.

Makamları bu kadar küçük düşürmeye kimsenin hakkı yok. İnsanlar geçici makamlar kalıcı, bu devlet kalıcı.

Devlet devlet olsun makamlarını, vatandaşlarını ve ülkesini korusun, sahip çıksın!!!

"Euro yükseldi Rum'da zaten herşey bizden daha pahalı gidip alamazlar, bizde de Euro'ya göre herşey ucuzladı o yüzden fiyatları yükseltelim" mantığıyla hareket edersek, ki öyle hareket ediyoruz, yarın hep birlikte ölürüz...

(Emir Ertorun)