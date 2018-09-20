Sosyal medyanın sesi

Arkadaşlar öncelikle buradan sizlere birşeyler yazma ihtiyaçı hissettim,şunu belirtmeliyimki elimden geldiğince herkese her konuda maddi manevi yardım etmeye çalışıyorum ,bazende bunlara yetersiz kalabiliyorum ama yetersiz kaldığımızda huzursuz oluyorum bölgemde gerçekten öyle durumu kötü olan aileler varki çocuklarına bir spor ayakkabı almak krampon almak spor malzemesi almak lüks oluyor bu sebeble geçen gün benden bir çocuğumuz spor ayakkabısı istedi ama bunlar gibi daha çok çocuklarımız var kullanmış yada kullanmamış olduğunuz malzemelerimizi hep beraber onları gezerek sevindir biliriz,ne dersiniz.

(Serkan Şimşek)

Başbakanımızın ağzından açıklanmıştır ki, Kıbrıs Türk halkının alım gücünde 597 milyon TL'lik bir kayıp var. İrademiz ve sorumluluğumuz dışında oluşan bir açıktır bu ve yüzde 80'i memur maaşlarına giden bütçenin içerdiği tüm planlar da alt üst olmuştur...TL'nin değer kaybettiği sürece de bu açık büyümektedir... Halkımız da, devletimiz de gittikçe yoksullaşmaktadır haliyle... Bu büyümekte olan açığı oluşturan tabii ki TL'deki devalüasyondur. Halkı da, devleti de Bermuda Şeytan Üçgeni misali yutmakta olan bu TL devalüasyon açığı ancak TL'nin sahibi Türkiye tarafından acil sıcak para katkısıyla telafi edilebilir. Yerel bir önlem olarak öyle halka boyuna vergiler yüklemekle ve bunun adını da "eli taşın altına koymak" şeklinde takdim etmekle pek başarılabilecek bir olay değildir bu Bermuda Şeytan Üçgeni'ni aşabilmek... KKTC'den çok ağır bir vergi almakta olan TL devalüasyonunun tazmini için KKTC Hükümeti'nin inandırıcı çabalarla Ankara'yı ikna etmesi gerekir. Bu iknanın başarılmasında yapısal reformlar adına verilecek inandırıcı güvencelerin de yaşamsal rolü vardır hiç kuşkusuz...O yapısal reformlar ki, KKTC'yi kendi kendine yeterli duruma getirme ve ayakları üzerinde durdurabilme anlamını taşımaktadır..

(Ahmet Tolgay)

Sn Erhürman, "zamlar gelmeye devam edecek, engelleyemeyiz" diyor. O zaman aradan çekilin, gölge etmeyin! Ortada başbakan ve hükümet diye gezinip, mücadeleyi ve toplumun aklını manipüle etmeyin. Bırakın bu toplum rejimle yüzleşsin! Yani diyorum ki tokmağı alamıyorsunuz, bari davulu da çıkarın boynunuzdan!

(Abdullah Korkmazhan)

Eğriye eğri, doğruya doğru !!!

Türkiye'deki Üniversite Hastaneleri'nde görev ifa eden Hocaların bilgi birikiminden öğrenecek çoooook şeyimiz var.

Türkiye, Kamusal Sağlık'ta tanı ve tedavi açısından gerçekten uçmuş durumda.

Bu konudaki tecrübelerimi sürekli bir yere not ediyorum, sizlerle de ilerleyen günlerde paylaşacağım dostlar.

Ülkemizde de Sağlık alanında Türkiye'nin seviyesine geleceğimize olan inancımı ve umudumu ise sonuna kadar sürdürüyorum, sürdürmeye de devam edeceğim.

Çünkü bu iradeyi tüm Sağlık Bakanlığı yöneticilerinde görüyorum ve kendi insanımıza sonsuz güveniyorum.

(Devrim Barçın)