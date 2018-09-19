"Ceza davalarında yüzde 50’nin üzerinde artış, icra bekleyen yaklaşık 16 bin dava kararı ve 18 bin civarında mazbata davası içinde bulunduğumuz ürkütücü ortamı net olarak veriyor"

Güzelim Kıbrıs diyebileceğimiz bir coğrafyada yaşamaktan uzaklaşıyoruz...

(Emin Akkor)

Askeri kantini kullanma hakkım olmasına rağmen üstad Hasan Kahvecioglu abim doğru yazmış. Bir ekleme yapayım İngiliz Üsler bölgesindede İngiliz askerlerine ait askeri kantin (gümrükten muaf- işçilik yok -kira yok v.s) ne rum vatandaşları nede türk varandaşlarına alışveriş hakkı vermemektedir. Amaç yurt dışı görev yapan ailelerin geçimleri içindir. Bunu anlamalıyız. Asker artık KKTC de kışlasında kendisine verilen savunma görevini yapmalıdır. Askerin ihtiyaçları varsada bu askerin bütçesinden karşılanmalıdır.Konu karışık değil. Eğer özel sektörde aşırı Kar yapıyorsada bu konunun muhatabı Sn. Serdar Denktas tır. Saygılarımla.

(Salih Kocadal)

İçinden geçmekte olduğumuz ve birlik-beraberliğin en üst seviyede zarurî olduğu bu hassas dönemde yeniden belirtmek isterim ki:

Kadınlarda kalın kaş, erkeklerde de ayak bileğini açıkta bırakan pantolon modasını çıkaranın Allah belasını versin!!!

(Raif Uzkan)

İçimden bir ses Karpaz'ın bütün kapılarını kapat diyor!!! Su sorunu bizde, taşımacılık sorunu bizde, üniversite sorunu bizde, emirname sorunu bizde, işsizlik bizde, hafta sonu bütün ada bizde, balık bizde, av bizde.. Tahammülümüz kalmadı söyleyim…

(Emrah Yeşilırmak)



İki farklı şehirde, dört farklı bayrak altında, üç ayrı cumhuriyette yaşanan ve devam eden bir başka derbi yoktur. “Leymosun derbisi”; İngiliz sömürge döneminde doğdu; Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde sürdü; otonom yönetim, federe devlette devam etti ve KKTC’de sürüyor.

o yüzden dünyada tektir...

(Cemil Garip)

20 farklı ülkeden gelip buradaki sanatçılarla Lefkoşa’da buluşan sokak sanatçılarının eserleriyle Surlariçi bir başka parlıyor artık. Harabeden sanat eserine dönüşen köşe bucak, şehere çok farklı bir enerji getirdi. Karnaval veya festivaller genelde geçici olur. Belli bir günde başlar ve belli bir günde biter. Yuka Blend yarattığı enerjiyle ve ortaya çıkan eserlerle bence kalıcı olmayı başardı...

(Mete Hatay)