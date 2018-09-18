Sosyal medyanın sesi

Hükümet sessiz sedasız döviz mevduat stopaj oranlarını %80 artırarak %18’e yükseltti.. Merkez Banka’sının dahi haberi yok.. bu kriz ortamında kredi maliyetlerini de olumsuz yönde etkileyecek bir karar.. yanlış oldu

(Ersin Tatar)

Kim demiş ZAM yok diye

Kıb-Tek çaktırmadan zamları geçiriveriyor. Sezdirmeden, ağır ağır zeytin yağına bulandırdığı zam kazıcığını hart diye geçiriveriyor. AKSA'ya döviz cinsinden ödenen alım garanti ücretleri bize yansıdığı için anamız döplek babamız zurna çalıyor. Evvelki ay 4,463 TL, Geçen ay 6,647 TL. bu ayda 7,732 TL elektrik ücreti geldi. Hükümet Aksa'ya da dövizi sabitlese de biraz rahat nefes alsak. Tabi gücü yeterse derim. Ceryan bizi fena tepiyor.

(Taner Ulutaş)

Biz kendi halkımıza ve insanlığa sahip çıkıp kucak açamayacak kadar aciz ve kıç kadar memlekette sürünen Türk milletiyiz. Yazıklar olsun bize. Başka ülkelerde devlet böyle kişiler için ev ve iş veriyor. Bizim hükümetlerimizin hiç umurunda olmadı. Seveyim.... sizin makam arabalarınızın eksozunu. Yazıklar olsun bizeeee.

(Hüseyin Pekün)

Eğitimde “din dersleri” tartışmasından bir sonuç alacağımızı düşünmüyorum.

Sabahları okunan “andımız” Türkiye’de bir süre önce kaldırılmıştı.

Çünkü herkesin “Türk” olması gerekmiyor.

Irkçılık bu!

Kıbrıs’ın kuzeyinde ne oldu?

Kimse dokunamadı!

“Ana” yurdunda okunmuyor, düşünsenize!

Türkiye’nin “yürürlükten kaldırdığı”na dokunamıyorsun sen, yok ki üzerine titrediğine!

...

Güneyde de aynı, orada da ‘din’ dersleri zorunlu.

Onlar da gerici!

Boşuna değil ‘din’ ve ‘milliyetçilik’ üzerinden bölüyorlar bizi...

(Cenk Mutluyakalı)

Sayın Akıncı ve Hükümet edenler,İç sorunlardan ve festival açılışlarından biraz fırsat bulursanız başınızı kaldırın ve çevremizde yaklaşmakta olan tehlikenin farkına varın artık.Bu tehlikeyi ancak Türkiye ile birlikte hareket edersek atlatabiliriz.Rum'lar aşırı derecede silahlanıyor,Yunanistan durmadan meydan okuyor,Ada çevresinde nükleer silahlarla donatılmış Emperyal devletlerin Deniz filoları geziyor.Tüm bu yaşananlar karşısında olası bir durumda halkımızın korunması için ne tedbirler düşünüyorsunuz.Yoksa Allah Kerim mi diyorsunuz.Şimdi anladınız mı Rum-Yunan ikilisinin neden garantilere karşı çıktığını.Onların sahte barışçı isteklerinin esas hedefini anlayamadınız mı halen.Silkinin ve kendinize gelin artık.TC Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan bu tehlikeyi gördüğü için KKTC'deki askerimizi güçlendireceğiz diyor.Bu sözler sizi uyandırmadıysa artık o koltukları bırakın......

(Sümer Şehitoğlu)