Ahh o eski günler!!!

Eskiden buram buram kumda pişirilen kahvelerimiz vardı. Şimdi her köşede bir cafe, Americano, espresso ve Frape yapar. Ahh şu Mustafa dayının kebapları nerede? Şimdi etraf restoran doldu, Tavuk Dolması, Hamburger ve pizza süsler menüleri. Bir de utanmadan çin yemeği!! Eskiden kahverengi köy ekmeği yerdi herkes, bir hafta dayanırdı. Şimdi doldu raflar çavdar, yulaf, Alman ekmeğiyle. Çünkü evlerimize durmadan çağırdığımız fast-food'tan aldığımız kiloları vermeye çalışırız... Nerede o 31, zug, şimdi millet meyhanede bile Black Lable açar.. Ahh eskiden geceleri ne güzel yürüyüşe çıkardık, şimdi de olur ama cayır cayır yaşgünü hediyesi olarak alınmış BMW, porcheler, jeepler ezmezse seni tabii. Türkçemiz de değişti zamanla, eskiden "napan gardaş derdik" şimdi "everything allright canım!" deriz. Ahhh o eski günler!! Ahhh..

(Mete Hatay)

Sanırım önümüzdeki seçimlerde YSK nüfus sayımındaki gibi sokağa çıkma yasağı ilan etmek ve sandıklarla seçmenlerin evini gezip oy kullandırmak zorunda kalacak!!!

Belki böylece siyasi partiler, oy isteyen siyasiler, hükümet olmak koltukta oturmak isteyenler, rahatça herşeye zam üstüme zam yapanlar, mahkemelerde insanların hayatına yönelik kararlar verenler vatandaşların yaşam koşullarını, yaşam farklarını ve ne halde nasıl yaşadıklarını yakından görme fırsatı bulurlar!!!

(Emir Ertorun)

Bence askeri kantinlerin yanına benzin istasyonları eklensin, hatta beyaz eşya dükkanları, küçük ev aletleri, kıyafet mağazaları, ayakkabı satış dükkanları, kırtasiye, hediyelik eşya vs... kuaförler, berberler, pastahaneler filan da olsun... Belki mutlu olur bu halk, pardon topluluk!!!

(Aytuğ Türkkan)

Bu piyasadaki talebi dengeleyen Kıbrıslı Rumların harcamaları ile yeni bir ekonomik denge oluşuyor. Dahası siyasi olarak geçiş noktalarının son derece önemli olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Sadece toplumların sosyal olarak yakınlaşması için değil; ekonomilerin de birbiri ile yakınlaşması için önemli bir fırsat çıkıyor. Türk lirasının değeri düşük oldukça, kuzeydeki önemli döviz varlıklarından biri olarak Euro ikamesi önemli olacak.

(Okan Dağlı)

Marketlerin istediği kadar kar marjı koyması uygun, bankaların borcu olanların boğazını sıkması uygun, kasapların 11 TL ile mandıradan çıkan eti 60 T’ye satması uygun, tüccarın mal depolayarak istediği gibi kar koyması uygun, aksanın elektriği istediği gibi tarifelendirmesi uygun, ucuz olan askeri kantinlerden alışverişin yasaklanması uygun, kira sözleşmelerinde istendiği gibi oynanması uygun, benzine zırt pırt zam yapılması uygun, bir tek anayasaya uygun olmayan dövizle borçlanmanın yasaklanması ve borcu olanlar için TL'ye geçiş yapılması. 85 milyonluk Türkiye bunu uygulayacak, bir avuç kalabalık biz anayasaya uygun değil diyerek süründürmeye devam edeceğiz. Ha gayret aslan parçaları.

(Songuç Kürşad)