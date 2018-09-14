Okullar açılıyor. Kimin Umurunda?



10 yıl önce 10 dakikada gittiğim okuluma artık 25 dakikada gidebiliyorum.Mağusa’da ciddi trafik sorunları var..

1-Asrın yol yapım rezaleti olan Hastane Kaza yolu! olduğu gibi duruyor.Belli saatler tek yön olsun..

Veya sadece ambulanslar kullansın..(olmazsa ralli ve cayırdatma pisti olsun.)

2-Bu efsane yoldan Mağusa'nın içinde ayrı bir kasaba haline gelen üniversiteye futbol sahası önünden giriş yolu yapılabilir orda sabah sporundan sonra yola devam edilir.Böylece eski Lefkoşa yolundaki trafik biraz olsun azalır..

3-Yine kazalara davetiye çıkaran bu rezil yoldan sanayi bölgesine 10 tane hendekli giriş-çıkış var.Hendekler kapatılsın, yol düzeltilsin veya vergisi düşük gümrüksüz deve

getirilip halka ucuza kiralansın. (Develere trafiğe çıkmadan kurslar verilmesi şart tabii).

Bir de DAİ'ye giriş için yeni yapılan çevre yolundaki 3 ayaklı çember, hendecikten geçerek 4 ayaklı olsun. İlkokula buradan da giriş- çıkışlar olsun. Olmaz mı?

4- (üst geçit şimdilik yıkıldı. Tamir edilecek)

Gölün içine 3-5 tane yurt yapıldı . Bu öğrenciler yaya geçidinden geçene kadar öğlen olacak! Öğrencilerin bir kısmı zaten üst geçiti ısrarla kullanmayacak! Yayalara da trafik cezası kesilsin. Veya yolu kullanan öğrencilerin ödev notları düşürülsün..

5- DAÜ (Lefkoşa eski yolundaki) giriş bölgesinde trafikde beklerken mis gibi lağım kokularını duymamak için belediyemiz gaz maskesi dağıtma kulübesini efgalittoların önünde kursun..ve maskeleri dağıtsın..( Koku sabah kendimize gelmemiz açısından faydalı ama çok kötü kokan bir yöntem). Gaz maskelerini alanlar dönüşte verin ama! ayıp olur...

6- Sosyal konutlardan ana yola çıkmak isteyen zavallı tali yol sürücülerine önerimdir. Adile naşit ve münir ozkul maskesi takın. Anayol sürücüleri size belki yol verirler!

7-Bu yolda sabah saatlerinde penceresi açık sigara tüttürerek giden amcalar, akrabalarınız çok çoğalır! Dikkat.

8- Okula yetişecek diye çocuğuna emniyet kemeri takmadan Ralli yapan Alonso hayranı anneler var. Vallahi polise şikayet edecem..( şakam yok)

9-Çembere gelince sinyal kolu ve işlevlerini kullanmaya devam edin.. ısırmaz!

10- Rahmetli Ekmekci Derviş dayının önündeki trafik ışıklarında beklerken ve anıt çemberine girerken, biz yolun sağında dururken bizim solumuzdan geçip sonra da önümüze geçen Pançolar,sizi plakanızla sosyal medyada halkla tanıştıracağım.. yoook! Önce saygı..

11- Sabah 07:30 ve 08:00 arasında Polisimiz bizden yardımını hiç esirgemesin..

12-Bu yazdıklarımı okuduysanız size kalpten teşekkür ederim.. (Laf aramızda çok iyi psikolog arkadaşlarım var. Özelden yazarsanız size de yardımcı olurum)

13- Ve en önemlisi:Mağusama kazasız belasız kokusuz stressiz günler dilerim...

(Eralp Şerifoğlu)

Krize sonunda Girne yolunu yapan müteahhit de dayanmamış.Yol da uzun süredir yapılamıyor.Haber doğruysa adayı terk etmiş.Bu da parasını alamadı herhalde.Yahu kaçmaya ne gerek var.Hayvancılarla anlaşsa ,hem kendi ağır araçları hem hayvancıların araçlarıyla Bakanlıktan başla, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı,Elçilik (mesela yani) ,Ledra Palace ,Alfamega,Jumbo devam et.En son da Şehitlik Abidesi önüne Reise ağıt yak."Ölürsem kabrime gelme istemem" şarkısını da söyledinmi işlem tamam.Yok öyle habersiz kaçma...

(Ahmet Ersöz)

İnsanımızın alım gücünün korunması ve hayat kalitesinin yükselmesi için adalet gerekiyor, her zaman, her yerde… Ve takipçisi olmaya devam edeceğiz...

Çünkü yoksulla zengin arasındaki fark büyüyorsa, birileri sadece seyirci kaldığı içindir…



(Cenk Mutluyakalı)

Hayvancılık konusunda bir "hedef"ten söz ediliyordu. AB'nin "hellim"in içeriği konusunda talebi vardı. Ona uyulacaktı. Yani; büyükbaş hayvana destek bitecek, küçükbaş hayvancılık desteklenecekti. Koyun keçi sütünün hellimdeki oranı 10 yıl içinde yüzde 50'nin üzerine çıkarılacaktı. Şimdi inek sütü desteklenecek... Eski CTP'li Tarım Bakanı, "Her yıl yüzde 20 büyüyen süt sektörü ile baş edemeyiz" diye şikayet ediyordu. "Hiçbir bütçe bu yükü kaldıramaz" diyordu. Yaşadıklarımız bu gidişin tersine döndüğünü gösteriyor.

(Hasan Kahvecioğlu)