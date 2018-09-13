Daha ucuzdur diye yoğurdu başka, ekmeği başka, bolibifi başka, badadezi başka, sütü da başka bakkaldan alınca akşam benzin bitti.

Not : Nescafe almadım onu Rumdan alacam bisikletinan…

(Çağan Ilgar)

Diyelim ki Mercedes'i var. Diyelim ki Villası da var

Ve daha birçok şey. Bunlardan sana ne. Sen kimsin. Sen ülkende olup ve bitenlere bak. Hani konuşmak için biryerlerin sıkmaz. Sende kabahat yok kabahat seni konuşturan angutlardadır.

Önce gideceksin kendi ūlkende eşşekten inip Mercedes'e binenleri eleştireceksin. Daha sonra elbet burada da binecek bir yer bulunur..

(Raif Özgüren)

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan AKSA bizlere yıllardır çok yüksek kâr oranı ile alım garantili yılda 700,000,000 kWh elektrik satıyor. 2024 beklenmeden AKSA derhal çağrılmalı ve sözleşmesi yeniden ele alınarak kâr oranı düşürülmelidir. Daha da önemlisi 2024 öncesi AKSA’dan kurtulabilmek için şimdiden gerekli yatırım planları yapılıp hayata geçirilmelidir. Aksi halde çok daha kötü şartlarda “dışa bağımlılık” devam edecektir. Bunu görememek için “bağımlılığa” bağımlı olmak yeterlidir!

(Hasan Ulaş Altıok)

Eğitim kurumlarının en önemli misyonlarından biri de, halkın kültürüne, kimliğine ve değerlerine sahip çıkarak öğrencilere aidiyet duygusu kazandırmaktır. Özellikle eğitim aracılığıyla toplum mühendisliği çalışmalarının yapıldığı günümüzde bu görev daha da önemlidir. Bu bağlamda Eğitim Bakanlığı kültür derslerine ilave olarak toplumun icinden çıkan sanatçılarımızın adı ile anılacak projeler organize etmelidir. Örneğin her yıl Fikret Demirağ, Osman Türkay, Özker Yaşın gibi şairlerin adı ile anılan yurt sevgisi konulu şiir yazma, okuma yarışmaları. Kamran Aziz adına okul orkestralarının Kıbrıs şarkılarından oluşan müzik şölenleri gibi...

(Ahmet Billuroğlu)

Hellim veya Halloumi peynir değildir demek kadar saçma bir argüman duymadım. Hellim, ya da halloumi, ya da Hallum, brined (salmura eddilmiş) haşlanmış tipte bir peynir çeşididir.

(Mete Hatay)

Yeni ama dramatik öğretim yılı: 200'e yakın öğretmen açığı, öğrencilerin okullara taşınma sorunları, kitapsızlık - deftersizlik, okullarda sürmekte olan tamiratlar, ailelerin sırtındaki ateş pahası eğitim harcamaları, balık istifi gibi sınıflar... Ve devlet yeni öğretim yılını açıyor!.. Ne kadar hazin, ne kadar dramatik bir açılış!... Şükredelim ki, öğretmen sendikaları, yandaş iktidar dönemi dolayısıyla geçmişte olduğu gibi yeni yılı grevlerle başlatmıyorlar!..

(Ahmet Tolgay)

"Siyasi elitler federalizmi bilmiyorlar, gereğini yapmıyorlar ve oturdukları yerde toplumların federalizmi desteklemesini bekliyorlar.

Federal çözüm olmazsa statüko devam eder. Kıbrıslı Türkler daha az özne olur.

Alternatif hiçbir zaman AB içinde iki ayrı devlet veya konfederal çözüm değildir. Öyle bir durumda AB Katalonya'ya ne der, Kuzey İtalya'ya ne der? Dünyada tek başımıza yaşamıyoruz"

(Niyazi Kızılyürek)