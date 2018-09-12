Kıbrıs Türk halkı dün değilse bugün, bugün değilse de yarın, şeytanın bacağını kıracak ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bize sunduğu bu müthiş olanağı en iyi şekilde değerlendirip kendi kalkınma sürecine sahip çıkmayı başaracak.

(Birikim Özgür)

TOPLUMSAL FEDAKARLIK EVET AMA KİMİN İÇİN?!Alttaki yazı, telefonuma SMS yolu ile geldi. Son zamanlarda, Mercedes ve diğer lüks araç ithalatçılarının benzer kampanyalarını da gözlemlemekteyiz. Devlet, pahalı arabaları ithal eden tüccarlar ve bu pahalı arabaları alabilecek mali gücü olanlar leyhine kendi gelirlerinden feragat edip maaşlı çalışanlardan fedakarlık isteyemez! İstese de karşılık bulamaz!

(Tuluy Kalyoncu)

KKTC'de eylemler önce ilgili Bakanlıkların önünde başlar.Sonra Başbakanĺık, Meclis ve Cumhurbaşkanlığına gidilir.Yine olmazsa Ledra Palace sınır kapısına yürünerek Rum tarafına geçme sinyali verilir.Sonra kuzeyde bir şehitlik abidesi önünde Reise ağıt yakılır ,uzun havalar ve marşlar söylenir.Elçilik binası önüne giden eylemciler tarihimizde parmakla sayılır.Tüm bunlar işe yaramazsa yeniden ilgili Bakanlığa gidilir.Sonuçta ,vurdulu,kırdılı eylem yapanlar birşeyler kazanır.Sessiz,sakin,yumuşak davrananlar her zaman kaybetmeye devam eder.Halkın çoğunluğu yumuşak modda kaldığından ,başa gelen çekilir...

(Ahmet Ersöz)

Günlerdir anlatmaya çalıştığım ve bazı insanların hayvancı düşmanı dediği konu bu... Hayvancı üretecek ama, İnal edecek ve tüketecek insan kalmayacak... 200 milyon TL toplam yıllık teşvik ve herkes zararlı. Mandrada ve fabrikada üreten de, markette tüketen de... Türkiye pazarı, pahalı üretim nedeniyle sekteye uğradı, Arap pazarı ise devam ediyor... şimdilik...

(Hüseyin Ekmekçi)

Altı günde halk olarak bayağı aydınlandık...Süt fiyatı, arpa fiyatı, inek başına ödenen para, teşvik, doğurma, emzirme, düşük, vs, vs,vs...

Ancak hala daha öğrenemediğimiz birşey var, bu halk niye eti bu kadar pahalı yiyor...???

1- Hayvan üreticisi kuzuyu, ineği kasaba kaça satıyor...???

2- Hayvan üreticisinin maliyeti nedir, kar marjı kaçtır...???

3- Kasabın aldığı kuzu, inek temiz kaç kilo geliyor...???

4- Kasabın maliyeti nedir, kar marjı kaçtır...???

5- Kasap bize kuzuyu, ineği kaça satıyor...???

6- Arada başka aracı var mı...???

Hayvan üreticileri, kasaplar, siyasiler, kısacası bir Allahın kulu da çıksın bize bunu izah etsin yahu... Çok şey mi istiyoruz...??? Halkı ilgilendiren budur...

(Mahmut Anayasa)