

Şimdi bir arkadaşımın yaşadığı ticari olayı aktarıyorum. Malzeme almak için bir hırdavatçıya gidiyor. Istediği malzemeyi söylüyor. Satıcı hemen hesap makinasına sarılıyor. EURO yu TL çeviriyor. Arkadaşım Euro ödeyecem diyor. Satıcıdan hayır Euro kabul etmiyoruz. Tl ödeyecen. Yani ben diyor istedigim gibi geçiririm. İşine gelirse diyor. Bunun adınada serbest piyasa diyoruz. Biz buna açgözlü , paraguduzu deriz. Fırsatçı maskaralar... Bu çark dönecek , hep böyle kalmaz..

(Tamer Karakaşlı)

Kısır bir döngü... Hayvancı arpa fiyatı daha ucuz olsun ister, normal... çiftçi daha pahalı olmasını ister... Ama çiftçi hayvancıya şimdi destek veriyor, arpa fiyatı ucuzlasın diye. Yarın da kavga edecek, TÜK ucuza alıyor, daha pahalı olsun diye. Dünyada ney, kaça? Kimsenin umuru değil. Tüm hesaplar bugün üzerine. Siyaset de bugünü kurtarma derdinde.

Kim ne için mücadele ediyor belli değil.

(Hüseyin Ekmekçi)

Önce Almanya'dan Türkiye'ye kurtarma paketi dediler sonra Merkel yalanladı. Sonra Alman vatandaşları hapiste dediler. Hemen ardından Ankara ziyareti geldi. AB uyum yasaları, 4 bakandan eylem grubu, müktesabata dönüş dendi.

Neyin pazarlığı bu dedik. Ardından satış başladı. Hayırlısı olsun. Avrupa Erdoğan'la devam dedi.

Almanya Türkiye'yi parsel parsel teslim alıyor. Darısı ABD ve Rusya'nın başına...

(Besim Baysal)

Son gün kendini göstermek isteyen vekiller var. Yanı altı gün önce neredeydiniz ???? Alakanız olmayan bu sektör icin beyanat vermeyin bari...

(Deniz Gürgöze)

Sayın Aysegul Baybars ın kabine de bulunan bakanlarımızın harcamalarını eleştiren açıklamasını destekliyorum. İzaz ikramların da rha kullanımının da mercek altına alınarak çok ciddi bir tasarruf yapılması gereken bir süreçdeyiz. Ancak sayın bakanın bu konuda kabine arkadaşlarına yönelik bir girisim yapması ve toplumla paylaşması samimiyet açısından bence gereklidir. Aksi durumda söyledikleri popilizm den öteye gitmeyecek.

(İzzet Türkmen)