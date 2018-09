Güneş Toplayın Bizim için Rüzgarlar Özgürlük getirsin Yurduma:

Yok yok Devrim yazısı veya Barış temennisi değil konu.o işler hikaye..

Konu şu:

Ülkemizde yılın 300 günü Güneş ve Rüzgardan Elektrik Enerjisi üretme imkanı var.

Fellah arabın petrolüne mahkum yaşarız..Ev taksidi kadar elektrik parası öderiz..Faturaları görünce akrabalarımız çoğalır, kalmayan sinirlerimiz,olmayan moralimiz bozulur

Değerli yönetenlerimiz.Yapın projeyi ,yükledin o maliyeti de bize, alışkınız zaten. Ses çıkarmayık,korkmayın.Rahat olun.

Biliriz,gabahat deplasman kuvvetlerindedir.

Bu işi başarırsak,hiç olmazsa, bir ihtimal,belki, umarım inşallah, maaşallah,gelecek nesiller bize de,size de beddua etmez...

Not:Edison Allah seni bildiği gibi yapsın. Hiç işin yoğudu? Elektriğimizidi eksik.Otur be evinde şöminenin önünde insan gibi da gal.

(Eralp Şerifoğlu)

Genel seçimlerde CTP'den kontenjan adayı olup CTP'nin tarım politikasını savunan Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, eğer seçilip de Tarım Bakanı olsaydı bugün bu eylemler olacak mıydı? Ya da ne gibi bir uygulama yapıp çiftçi ve hayvancıları memnun edecekti?

(Ahmet Vamık)

Günlerdir face arkadaşlarımın ekonomik kriz için yapılan tavsiyeleri okuyorum. Bu gün kendimi biraz dışarı attım. Ortamı gözledim . Gördüklerimden sonra tavsiyelerimi aşağıda toparlamaya karar verdim:

1- Şu an topraklarımıza taze para akıtan tek kesim Rum komşularımızdır. Dolandığım 3 saat boyunca onları,Dişhekiminden araba lastikçisine, supermarketten benzinciye her yerde gördüm. Bir kaç tanesi ile konuştum. Bazıları bizim taraftaki ucuzluktan dolayı ilk kez gelmiş. Ama tamamı da geçiş noktalarındaki izdihamdan şikayetçiydi

O zaman bu insanların sınır noktalarından çok seri geçmelerini sağlayacak kolaylığın derhal sağlanması lazımdır. Her geçen 1 euro bıraksa( ki daha fazla bırakır) hesabı siz yapın

UNUTMAMALIYIZ Kİ MÜSTERİ HERZAMAN HAKLIDIR

2- Marketlerde denetim malesef yetersizdir. Benim kabaca yaptığım hesaplamaya göre TL yaklaşık %80 dolayında değer kaybetmesine rağmen bazı mallara %300 zam gelmiştir. Tabi bu bütün marketlerde öyle değildir ama benim gözlemlediğim herzaman 5 buçuk liraya aldığımız ayranın 15 lira olmasıdır." "Bunu fark eden eli ve gönlü bol babacığımın çıkarıp ayranı geri verecek tepkiyi koyması tüm vatandaşlardan beklentimdir)

Kısacası uygulanan denetim yetersizdir.Gerekirse yüksek ceza mekanizması çalışmalıdır.

Unutmamalıyız ki denetimsizlik fırsatçılığın önünü açar...

(Bülent Dizdarlı)

Bu memlekette en goyu milliyetcilerimizi ,23 Nisan 2003 de sınır kapılarının açılmasıyla gördük.Birçok vatandaştan evvel koşarak Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunu aldılar.Zamanla oradan alışverişler başlamış,Hastane hizmetlerinden yararlanmışlar, Larnakadan da uçup gitmişler.Kuzeye de döndüklerinde 63-74 Break Dans şovlarına, Şükranmatik Halk Danslarına devam etmişler. TL nin değer kaybetmesi ile aralarında bayağı faşistin olduğu Rumlar ne yapmış.Kuzeyde kumarhaneleri doldurmuş, benzin kuyrukları oluşturmuş, 3-4 Euroya kebap yemişler,sigaralarını,ilaçlarını almış ve evlerine dönmüşler. Kısaca Ekonomi kavramı çok istisnai kişiler dışında ne ideoloji bırakır ne prensip bırakır.Bir anda kişiliğiniz değişir.Umarım anlatabildim...

(Ahmet Ersöz)