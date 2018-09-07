Bir yılda 77 kuruştan 1 TL 79 kuruşa yükselince canlar daha da yandı.

Arpa deyip geçmeden olaya bakmalıyız. Temel gıda besinlerinin tamamı tahıl ürünleri ve onlarla beslenen hayvanların oluşturduğunu düşünürsek, hayvan üreticilerinin bugün yaptıkları eylem hepimizin mutfağını da korumak için olduğunu daha net görebileceğiz.

Ekmek, süt, yumurta, yoğurt, hellim, peynir ve her türlü et ile ürünlerinin bu fiyat artışından direkt etkileneceğini belirtirsek tabloyu daha net görebiliriz.

(Emin Akkor)

Bazıları hayvancıların haklı eylemine gölge düşürme çabası içerisinde olup eylemi başka yönlere çekmeye çalışmaktadırlar. Bugün işlemeden yorulmadan kendilerine herşeyi layık görenler bilmelidirler ki çalışmadan yorulmadan üretmeden hiçbir yere varılamaz. Bizler çalışıyor, yoruluyor, terliyor ve üretiyoruz. Üretimimize devam edebilmek için hakkımızı istiyoruz, haklıyız ve kazanacağız ,hak verilmez alınır.

(Ahmet Yeşilada)

Ülkemizde

Çalışma izni için 1 yıl içinde 43313

( kırk üç bin üç yüz on üç)

kişi çalışma izni için başvurmuş! Bu kadar Kıbrıslı Türk kaldı mı ve Galabalık nüfusumuz kaç?Bilen?

(Eralp Şerifoğlu)

Ülkem üreticisinin durumuna bir de bu pencereden bakalım.

25 kg buğday 55 TL. 25 kg kepek, kendileri buğday una dönüşürken yan ürün olarak çıkıyor, 38 TL. 25 kg. Portakal 15 TL. 25 kg. King mandalina 30 TL. Yani ülkem üreticisinin ürettiği portakal ve mandalina yan ürün kepekten yani bideradan, yani sadece hayvanların yiyebileceği bideranın yarı fiyatında.

Bu arada arpa da 2 Tl/kg.

Dayan KKTC üreticisi dayan. Sen ne badireler atlattın.

(Güner Mükellef)

Büsküvütcü meselesine çok şaşırmamak lazım. Ortalık bunlardan dolu, özellikle devlet otoritesini kullananlarda benzer tavırlar. Büsküvütcü istersen polisi ara gibi laflar söyledi restorant sahibine. Bu bana hukuka aykırı davrandığı uyarısını yaptığımız ve nere isdersan git isdersan beni mahkemeye ver diyen kamu yöneticilerini hatırlattı. En son örneği, keyfi bir şekilde insanlık dışı muameleye maruz kalacak şekilde hücre cezası veren ceza evi müdürü. Avukat hücre cezasında olan mahkumları görmeye gitti, cezaevi müdürü avukatın görüşmesini engelledi ve nere istersen şikayet et dedi. Büsküvütcü’den ne farkı var?

(Öncel Polili)