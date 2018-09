“Hade sayın Kudret Özersay, 2003’te bir gecede Türk tarafınca açılan barikatları, yarın da bir benzerini yapıp gidip kaldırın. O günün mimarlarından Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı da yanınıza alın isterseniz. Talep ederseniz biz de orada oluruz. Televizyonlarda süslü laflarla barikatlar açılmaz. Derinya geçiş noktasının açılmasını engelleyen kimdir, bütün dünyaya gösterelim.“

(Okan Dağlı)

Yani be arkadaşlar; toplumsal olarak zor bir süreçten geçerik da her konuşmada “az bile bunlar bize”, “bunlar daha eyi günlerimiz”,nedir yau bu hal hep bir gendini beğenmeme , gara habercilik tripleri.Ne hal olduk be öyle.

(Mehmet Sezgin)

Statüko öyle bir şey, yararlanmaya devam ettiğiniz sürece bir sorun yoktur... Çarklar aksadığı zaman ses çıkarılır! Toplumsallık mı? Mesele de bu zaten... Hayvan Üreticileri kendi merkezinden bakıyorlar ! Peki ya tüketicilerin merkezinden de bir baksalar! Maliyetlerin sebebini bir düşünseler ! Et ithalatına karşı dururlarken, kaçak et konusundaki tavırları çok mu yüksek sesli oldu? Tarım ve Hayvancılık reformuna direnişleri? Biraz da özeleştiri gerek sanırım ve toplumsallık... Sorun yoktur diyen yok! Ancak sorunlar toplumsal bir perspektiften yani genelin faydası düşünülerek çözülür...!

(Muhittin Tolga Özsağlam)

Dome Hotel patronsuz bir Hotel. Gece-gündüz, bayram-seyran demeden çalışıp üretenlerin, ücretleri dışında bir gelirleri olmadı. Vergi affı istemediler. İhtiyat sandığı, sosyal sigorta pirim borçları olmadı ve bağışlanması talebinde de bulunmadılar. Oteli batmaktan ve peşkeşten kurtarıp yenileyerek günümüze taşıdılar. Ne elektrik borcu, ne piyasa borcu olmadı. Zengin olmadılar ama işsiz de kalmadılar. Özetle bu örnek İşletme modelinin kaybedeni olmadı. Vakıfların ise otel emlakinden eski para ile 3.5 trilyon zarardan kurtulup, 3 milyon dolara yakın nakit geliri oldu. Vakıflar da kazandı, toplum da kazandı. Bunca yıl sözüm ona yöneticilik yaptınız, ihalelerle peşkeş çekmediğiniz kamu işletmesi kalmadı. Ama ülkeyi getirdiğiniz nokta belli. Sizler çalıştığının devleti batırdınız. Dome çalışanları ülkenin nasıl kurtulabileceğini gösterdiler. Düğmeye basılınca Dome Hotel ihale diye ortaya çıkanlara duyurulur.

(Bayram Karaman)

2 hafta var U 21 futbol takımımıza gençlerimizi geliştirmek için maç yapacak takım arıyorum , takım var ama aldığım cevap maç yapacak sahamız yok ve tabiki aynen bizimde...Tüm Kulüplerimizin tüm fedakâr meslektaşlarımızın en büyük sorunu saha sorunu...peki nerde bu güzel memleketimin spor Bakanı? nerde spor dairesi? Gençlerimize nerde futbol oynattıralım? tek kelimeyle yazıklar olsun..

(Vural Köseoğlu)

Bugün gerçekleşen bu eylem ülkedeki durumu gözler önüne sermektedir. Maalesef hakkını aramak için bu sıcakta yollara düşen yüzlerce hayvancı karşısında muhatap bulamamıştır. Ne üzücüdür ki hak aramak için bakanlığa yürüyen hayvancıya çevik kuvvet müdahale ederek polis ile üreticiyi karşı karşıya bırakmıştır.

(Deniz Gürgöze)