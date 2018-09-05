Piyasaları alt üst eden dövizin hangi sebeplerden dolayı fırladığı belli...Kime bağlısın belli. Neden kendi kendini yönetmen ve neden para birimi yok? Bu da belli...O zaman eylemin maksadı ve yapılacağı nokta yanlış adres...

(Necati Özsoy)

Devleti Yönetenler ve Kurumların Seyrüsefer konusundaki uyumlu Çalışması:

Yönetenler aynı duyarlılığı vergi hırsızı zenginler için de gösterse ya! Bunlar halkın cebindeki parayı bankalar gibi yasal düzenlemelerle çalıyor. Bu ekonomik krizde İnsanların cebinde benzin koyacak para kalmadı.. Örneğin, oturdular yıllarca millete dünya parasına satılan sol direksiyon arabaların ithalini aniden yasakladılar.Vatandaşın kaybının ne olacağını hiç düşünmediler..Doğru uygulama değil mi?

E iyi de benim 25 bin euroluk arabamı bir günde 2 paralık ettin. 15 bin euro kaybettim..! Devlet vatandaşını vurdu..

15 yıllık arabaya 1600 tl seyrüsefer parası ister!

Bu rezil yollar için mi? Dağ yolu rezil.. Girne,Lefkoşa yolu(5 kilometre yol) bitirilmedi.Lefkoşa çevre yolu yıllardır yapılamıyor..

Karpaz yolundaki çemberler yanlış.Yol yapımı durmuş. Yollar delik deşik. Işıklandırma yok..

Evet Seyrüseferi olmayan araca sigorta çıkarılmaması yasal olarak doğru olabilir. Ama zaman yanlış.Devlet önce Vatandaşının gelir seviyesini insanca yaşayacak bir düzeye çeksin.

Vatandaş devlete karşı görevini yapmayınca Suç. Devlet vatandaşa karşı görevini yapmayınca adı, Siyaset..

Ne güzel Adalet...

(Eralp Şerifoğlu)

Yıllardır seyrüsefer konusu hep tartışıldı. Biz ödüyoruz, birileri ödemiyor.Pahalı araba sürenler ödemiyor ve gayırılıyor. Hükümetler de bunların üzerine gidemiyor, polis denetimleri de yetersiz.Benzine karıştıralım formülleri konuşuluyor.Bugün ise gündeme oturan haber seyrüseferi ve muayenesi olmayanlara sigorta çıkarılmayacak.Sosyal medyada bu karara ciddi bir tepki yağıyor.Şimdi olayı bir analiz edelim.Hali hazırda seyrüseferini,muayenesini ve sigortasını çıkaranlar bu karara neden kızıyor? İkincisi sigorta çıkarmamanın riski ile seyrüsefer çıkarmamanın riski sizce kıyaslanabilir mi? Bu pahalı araba sürenlerin bir kısmı diyelim ki yıllardır seyrüsefer çıkarmıyor. Sizce o pahalı arabalarının bir kaza durumunda ,hurdaya çıkması ve sigortasız olmasından ortada kalmaları,göze alınacak bir durum olur mu? 70 bin-80 bin Euroluk bir arabaya sigorta yaptırmama gibi bir lüksleri olur mu? Bence olmaz.Bu da onları seyrüsefer çıkarmaya zorlar diye düşünüyorum.Ha, daha düşük maliyetli arabalarda da sürücüler en azından bir Third party sigortayla olası bir kazada karşı tarafı öder.Bu da önemli bir husustur.Yani sosyal medyada tepki veren arkadaşlardan seyrüseferi olmayanlar olabilir.Tepki buradan da doğabilir.Ancak gelinen aşamada bir türlü toplanamayan bu verginin en azından önemli bir husus olan sigortaya bağlanması bence doğrudur.Çünkü sigortasız araba sürmenin bedeli çok ağırdır.Bunu da birçok insan göze almaz.Bu vergi böyle mi toplanmalıydı,tabii ki hayır.Ama bu da ülke şartları göz önüne alındığında bir formüldür.Öte yandan gönül isterdi ki yollar için toplanan seyrüsefer vergisinin,amacına uygun şekilde kullanılıp , bu delik deşik yollara yansımasıydı.Bu da gelmiş geçmiş hükümetlerin ayıbıdır...

(Ahmet Ersöz)