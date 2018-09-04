Meclis çalışanları süresiz grev başlatmış... Bence süper oldu, en azından yüzlerce klima ve gereksiz elektrik sarfiyatının önüne geçilmiş olur!

(Aytuğ Türkkan)

Krize bakış halleri... Ekonomik kriz karşısında gözlemleyebildiğim ölçülerde kişiler ve tarafların aldığı pozisyonlara baktığımda gönüllü bir toplumsal seferberlik hayal geliyor....

(Emin Akkor)

Siz halâ anlamadınız mı?

Bu bir savaştır! Emek ile sermaye arasında bir savaş!

Mesele ek mesaiden ne kadar kesinti yapılacağı ya da sağlıkta ne kadar tasarruf edileceği değil; mesele “ben devlet hastanelerinden, doktorlardan, hastabakıcılardan, hemşirelerden mi yana olacağım yoksa özel hastane sahiplerinden mi yana olacağım; ben özel sektör çalışanlarından yana mı olacağım yoksa özel sektördeki büyük patronlardan mı yana olacağım; ben hava trafik kontrolörü emekçilerden mi yana olacağım yoksa Ercan’ın, Pegasus’un, Atlas Jet’in sahibinden mi yana olacağım” meselesidir.

“Ama, fakat” diyenler, “yok sendikalar şöyleydi, böyleydi” diyenler, “ama kamu çalışanlarının bir sürü ayrıcalığı var” diyenler suyu bulandırmaktadırlar!

Özel sektör çalışanlarının çoğu yasal çalışma saatlerinden fazla çalıştırılıp üstüne üstlük hiçbir ek mesai ödeneği almazken buna dair ağzını bir kez olsun açmayanlar, şimdi kamu çalışanlarının ek mesailerine ilişkin sayfalarca yazılar döşüyorlar!

“Kamu çalışanları haksız kazançlar elde ediyor” diye ortada dolananlar, özel sektör çalışanlarının içinde bulunduğu haksız koşullara ilişkin ağızlarını bir kez olsun açmıyorlar!

Çünkü dertleri “kamunun sorunlarını çözmek” değil, bir bütün olarak emeğin haklarına saldırmaktır!

(Tamer Karakaşlı)

Bu arada CTP'deki "Ankaracılar" ve "İkinci Cumhuriyetçiler" ile "Federalistler" kavgası da gözümüzden kaçmadı... Biriktirenler(!) diyor ki "Yolumuz Ankara yolu", şakşakçıları da softa şaşırtması yapıp "Tufanı yedirmeyiz" diyerek "Tavşana kaç, tazıya tut" diyorlar... Öte yandan "Kriptonlu" Dr.Civanım başka havalarda, Mağusa Eyaleti başka... Osmanlı sarayı bile böyle entrika görmedi, film büyük, senaryo cafcaflı..

(Mahmut Anayasa)