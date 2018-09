Bilmeden mahkum ediyoruz.

Bakanlar Kurulu kararı ile NORTHERN TRAVEL şirketine bir para aktarıldı. Bakıyorum bu şirkete, küfürler, saldırılar vede Bakanlar Kuruluna gırla gidiyor. Hatta bu o kadar arttıki daire müdürleri bile bu konuda yorumlar yapıp şirket kimin diye soru sorup kendi bakanlarını bile yıpratma uğruna öncülük ediyorlar.

Bu şirket KKTC ne en çok gerçek turist taşıyan şirkettir. Son on yıldır Türkiye bu şirket ve buna benzer şirketlere taşıdığı her yolcu için teşvik vermektedir. bu teşvik KKTC nin bilet fiyatlarında ki yüksekliğini diğer AB ülkeleri fiyatına çekmek için kullanılır. Bu Şirketler normal olarak bir turistin adaya geliş maliyetini bu teşvikle düşürerek diğer ülkelerle yarışmaya çalışmaktadır. Adaya bu turistler her şey dahil otellere gelmemekte nede geceleri gidip kumar oynatmaktadırlar. tüm günlerini adamızı gezerek hediyelik eşya alarak hemen hemen her yerde ki restorantlar da yemeklerini yemektedirler.

Bu Şirket sayesinde

Otobüs şirketleri

Restorantlar

Tatlısu belediyesi

Büyükkonuk belediyesi

Müzeler

Hediyelik eşya dükkanları

Kumarhanesi olmayan birçok otel

Lefkoşada Arasta bölgesi bilhassa Deveciler Hanı, Kumarcılar Hanı ve Bandabulya .

Salamis Mağusa Girne Kalesi ve daha birçok arkeolojik yerlerimiz ve müzelerimiz.

Bu şirket sayesinde buraya yazamadığım birçok sektör bu gelen turistlerin bıraktığı para ile geçimini sağlamaktadırlar. bu turistle Ercan da karşılanıp sadece kumarhaneyi görenlerden farklıdır. gerçek turist bunlardır ve KKTC geneline faydası çoktur. bu verilen parada Türkiye ile yapılan protokol gereği verilen paradır. Bu şirket Önce yurt dışına gidip turizm şirketlerini neden Kıbrıs a gelmeleri konusunda razı edecek. sonra o turizm şirketleri buraya gelecek turist bulacak ve bu insanları uçağa koyup Kıbrıs a gönderecek gelen her yolcu sayılacak ve yolcular Kıbrıs a geldikten sonra birikerek bu para verilecek.

Verilen Para bu protokol uyarınca bu şirketin adaya getirdiği yolcular için verilen paradır. Meyve veren düzgün bir iş yapmaya çalışan bir şirket vardır onuda dövelim ayıptır sorun soruşturun öyle yazın.

(Harper Orhon)

Bu gemide hep beraberiz diyerek gemi batarken geminin en altında kalan insanların yukarı çıkmasını engellemek için kapıları kilitlemek olmaz.

(Serkan Özalan)

Umudumuz olun:

Değerli Vekillerimiz! Varsa Halkınızın geleceğinden yana gileniz, muhalefeti,iktidarı ve ülkedeki tüm kurumlarınızla birlikte çalışmak zorundasınız..Birbirinizi suçlamaktan, eleştirmekten vazgeçmelisiniz.

Başka türlü Ortak değer ve ülke yaratamayız!

Dağılmıştık, paramparça oluyoruz.

Böylesi zamanlarda bir olmamızdan başka çaremiz yok..

Konu ekmek değil, yaşam meselesidir.. Yüzlerce aile dağılmak üzeredir. Yüzlerce gencimiz göç yollarına hazırlanmaktadır..

Çok yakında Kıbrıs,Kıbrıs Türküne artık Vatan olamayacak.

Bu kez tek başına kurtulma seçeneğimiz de yok..

Bu halk açken, birilerini tok yatırmayacak.

Halkınıza hepiniz umut vermek zorundasınız...

(Eralp Şerifoğlu)

Arkadaşlar dinleyipte kaale alacak olanlara naçisane bir tavsiye..;

Çok büyük bir ekonomik krizden geçiyoruz.. ve bir çok işletme, küçüğūde büyüğüde batıp kapıya kilit vurmanın eşiğinde benim işletmemde buna dahil olmak üzere.. herkes çapına göre büyük zarara uğrayacak ancak;..

Kendimden örnek verecek olursam ben bu durumu yapımdan dolayı büyük sıkıntı ve stres haline getirdiğim için bir kaç gün önce çok tehlikeli bir sağlık sorunu yaşadım ve kalbim bu strese dayanamadı.. dolayısı ile sıkıntı oldu.. şükür şimdi iyiyim ama tam tersi de olabilirdi..neyse..

Diyeceğim oki..

Hayatta herşey olabilir bişeyler kazanılıp kaybedilebilir ancak SAĞLIĞIMIZI kaybettiğimiz gün geriye dönüş olmuyor.. herkese sakin olmayı tavsiye ederim..çünkü biz üzülsek de sıkılsak da olacak olan olacak

Batacaksak batacağız.. elbet çıkacağımız günde gelecek tekrar.. çareler tükenmez.. ancak.. ölüme çare yok

(Melih Özhakkı)