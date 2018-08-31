Sanırım bu krizle herkes statükonun ne olduğunu anladı. En küçük değişiklikte bile kıyameti koparacak birileri var. Benim anladığım sistemin aynen devam etmesini isteyenler istemeyenlerden çok daha fazla.

(Ufuk Çağa)

Kuzeyde statükoyu korumak için herkesin yeri esasında bellidir. UBP iktidarda olacak. Türkiye'den alacak ve dağıtacak. "Şükran anavatan" diyecek ve Türk'ün egosunu şişirerek bu akışı sağlayacak. Sol eleştirecek, arada bir çözüme kadar birşey olmaz diyecek, herkes yıllardır kazandığı haksızlıklara devam edecek (çoğu da istemedikleri bu absürt entiteden geçinerek), yabancı işçiler ise en kötü şartlarda çalışmaya devam edecek, daha fazla üniversite, Casino ve kerhane açılacak. Nüfus, öğrenci ve köle işçilerle şişirilecek, onların ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla ithal yapılacak, onun gümrük vergisiyle memurlar ödenecek!! Arada sırada işçiler bekar olduklarında "tecavüzcü," aileleriyle olduklarında ise bütçeye ağırlık olarak gösterilip, yurtseverlik yapılacak. Memlekette hiç bir ciddi verinin kamusal alana taşınmaması için devamlı toz duman kaldırılacak. Böylesi bir ortamda durmadan mitler yaratılacak. Barış isterik diyerek iki bölgeli, dönüşümlü başkanlı, malların bize kaldığı, parasını başkalarının vereceği bir çözümü masada tutmak için sonuna kadar mücadele edilecek. Bu denklem değiştirilmeye çalışılırsa "Rumlar hayır dedi daha ne yapalım" denilecek. Haa bir de birileri eleştirirse, hemen memur düşmanı, facebook kahramanı, Rumcu, hain, kripto milliyetçi, KKTC'ci vesaire diye damgalanacak!! Bu Türkiye'nin küçük protaktrasının esas egemenleri de bıyık altından gülüp seyredecek....

(Mete Hatay)

2013 yılında Güneyde büyük bir ekonomik kriz olmuştu... Hükümet, bankaları 12 gün süre ile kapatmış, 100 bin Euro ve üzeri mevduatlardan %10 ile %40 arasında değişen kesintiler yapmış, elini zenginin cebine atmış, kamu maaşlarında kesinti yapmış, vardiya ve ek mesai ödeneklerini düşürerek herkesin elini taşın altına koymasını sağlamıştı... Böyle kurtuldu adamlar... Sancılı mı oldu...??? Elbette... Millet sokağa döküldü, protestolar, mitingler havada uçtu... Sonuç...??? Beş yıl sonra tekrar refah ve havada uçan bir ekonomi...

O günlerde TC yetkilileri ve bizim Maliye Bakanı Ersin Tatar bu durumla dalga geçmişler ve isterse Rumların da TL kullanabileceği konusunda alayvari açıklamalar yapmışlardı...

Hükümetin bizim bankalardaki 100 bin sterlin ve üzeri mevduatlardan %10 kesinti yaptığını bir hayal edin, yemin ederim 3.Dünya savaşı çıkar... Vallahi millet bulur, buluşturur, bir bodrum katında nükleer bomba yapar... O derece...

(Mahmut Anayasa)

Ayaklarımızın üstünde durmamızı sağlamayan tüm siyasiler ve yardakçıları ve gününü kurtarıp düzene sahip çıkanlar masum rolü oynamayınız. İkide bir de beraber kurtulacağız deyip elinin altındakini sündürüp , elinin altında olmayanları şişirmek olmaz.

(Serkan Özalan)

Toplumlar layık oldukları yönetimlerle yönetilir.

Biz neye layık olup olmadığımızı bile bilmiyoruz.

Lanetli topraklarda, lanetli sona doğru hızla gidiyoruz.

(Songuç Kürşad)