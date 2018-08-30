Ülkenin yangın yeri olduğu bu ortamda sendikaların tavırlarını tasvip etmediğimi vurgulayıp, onların tavrından duyduğum üzüntü ve kızgınlığımı tekrarlayarak, bundan sonraki süreçte sağduyulu ve bencil düşünce yapısından sıyrılarak hareket etmelerini dileğimi aktarmak isterim.

Sendikalara, geçmişte çok seslendirdikleri ama son zamanlarda pek duyamadığım bir sözü hatırlatmak yerindedir diye düşünüyorum..

“Kurtuluş yok tek başına

Ya hep beraber ya hiç birimiz”

(Emin Akkor)

İşte içinde bulunduğumuz sömürü sisteminin özeti (Yani derdimiz aslında ek mesai falan değil. Adaletsiz yönetimler)

8 yılda vergi mevzuatında yaratılan düzen "Az kazanandan çok , çok kazanandan az" düzeniyse ve geldiğimiz ekonomik krizden en çok etkilenenin en alt gelir basamağındaki insanlar olduğuna hemfikirsek bugün kimsenin tartışılmadan hemfikir olacağı ilk reform vergi adaletinin sağlanması olurdu. Diğer tüm adımların hangisi ikincil olur onun da sırası geldikçe belirlenir.

(Mehmet Yakup)

Meclise gelmeyen milletvekillerine "maaşınızı kestim işe gelmediniz"

** Müşavir adı altında çalışmadan maaş alanlara "zaten çalışmıyorsunuz, hepiniz de bir yerlerde bir işler yapıp gelir elde ediyorsunuz zaten. Memleketin durumu kötü 4 ay maaşınızı kestim"

**Bakanlara "memleketi düzlüğe çıkartmak için işe kendimizden başlamalıyız. Maaşlarınızı makam arabalarınızı, telefon paralarınızı vs... 4 ay kesiyorum"

Bunları diye bilen bir hükümet istiyorum. ya siz?

(Çetin T.Karaca)

En çok ek mesai çeken hatta bilinçli olarak ek mesaiye kalıp, maaşları kadar da ek mesai çeken gümrükçü zat-ı muhteremlere dokunabiliyor musunuz? Hade hodri meydan... Gümrükçülerin çalışma düzenini vardiya sistemine çevirin bakalım ne kadar tasarruf edeceksiniz...

(Ahmet Vamık)

Bu ne çelişki?

Olmayan grevi ertelemek için yasallığı tartışılır İngiliz sömürge döneminden kalma Emtia ve Hizmetler Yasası'nı dayanak alan Bakanlar Kurulu, Ayni yasanın mal ve hizmet fiyatlarına müdahale etmek için verdiği tüzük çıkarma yetkisini görmezden gelip, yasal olarak buna yetkimiz yok diyor.

(Tuluy Kalyoncu)

"Tıpkı ek mesai meselesinde düşülen savunmacı durum ve halkla karşı karşıya getirilen sendikalarda yaşandığı gibi… Oysa soru hala aynıdır: Bu krizde siyasi irade kimin korunmasına öncelik verecek; büyük sermayenin mi, yoksa küçük üretici, esnaf ve emekçilerin mi?

Bu soruya bütünlüklü bir yanıt hazırlayıp kapılarına dayanacak mıyız, yoksa kendi kalemizde savunma yapmaya devam mı edeceğiz? Sendikaların karar vermesi gereken budur…"

(Salih Erşangil)

Ek mesai eylemi için bir 'Değerlendirme Kurulu' oluşturulması önemli olabilir.

Böylece, ek mesainin hangi alanlarda gerekli olduğu, hangi alanlarda aslında ihtiyaç duyulmadığı saptanabilir, bu süreçteki veriler 'vardiya' sistemine geçiş ya da 'ek istihdam' için bir envanter ortaya çıkarabilir.

Özetle, bu eylemden, yapısal ve pozitif bir sonuç da üretmek olasıdır ki, hem herkes hakkını alabilsin hem de haksız kaynak israfının önüne geçilebilsin.

(Cenk Mutluyakalı)