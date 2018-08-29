Güneyde 450.000 Dönüm Türk malı bırakıldı.

Kuzeyde ise yaklaşık 1.400.000 Dönüm Rum malı terk edildi.

Buna rağmen halen eşdeğer mağduru, yani güneyde mal bırakıp kuzeyden Rum malı alamayan 1000'den fazla mal sahibi var.

450.000'e karşılık 1.400.000'lük mal paylaşılıp (Ki Kuzeydeki Rum mülkleri maddi olarak daha değerliydi) halen bir sürü eşdeğer mağduru varsa,

Demek ki birileri aradaki O fazlalığı

Kalleşçe yemiş demektir.

Bunun yanında herhangi bir karşılık olmaksızın cebinden tek kuruş çıkarmayıp dönümlerce Rum arazisine çökenler de cabası.

İşte O yüzden bu ülkede çözüm olmasını hiç ama hiç istemeyen ayarsızlar her zaman mutlaka olacaktır.

(Barış Mamalı)

Şu anda iktidarda bulunan herhangi bir parti ile hiç bir bağım yok. Ancak ülkede yaşananların suçunu tamamen bu partilere yüklemek insafsızlık olur. Eğer bu günkü halimizle ilgili suçlu arıyorsak 1974'ten günümüze kadar olanlara bakmamız lazım. Bu durumda suçlular 1974 - 2018 yılları arasında iktidarda en çok kalan parti en büyük suçludur. Ardından iktidarda kalma sürelerine göre sıralanıyorlar bana göre. Ülkenin bu günkü durumunda kim olsa aynisini yapar. Çünkü yapmazsan memuru ödeyemezsin, yapmazsan elektrik için yakıt alamazsın. Kısacası yıllardan beridir yapılan büyük hatalar, ganimet düzenini normal bir düzen gibi görmeler, ülke yerine kendisini düşünenleri yıllarca meclise taşımalar, üçkağıda, rüşvete, adam kayırmacılığa, partizanlığa çanak tutmalar, üretmek yerine hazırcılığa alışmak ve bunun gibi yüzlerce hata bu güne gelmemizi sağladı. Kısacası hata bana göre hepimizde, çünkü yapılan yanlışları hep görmemezlikten geldik, tepki vermedik, karşı çıkmadık çıkanları da ayıplayıp ayrıştırdık.

Bundan sonra sorgulanması gereken sistemdir, çünkü sistem değişmeden ayni hatalar ayni senaryolar hep yaşanacaktır. Ve bu kötü senaryolarda da kaybedecek olan her zaman olduğu gibi büyük oranda Kıbrıs'lı Türkler olacaktır.

(Ufuk Çağa)

Benzine ve mazota zam geldi. Elektrikli bisiklet ve motosikletler yaygın hale gelmeye başladı. Başlamasına başladı da, elektriğe gelen okkalı zamdan sonra bir zam hazırlığı daha var. Kısacası o işte yatacak gibi. Geriye bir zamanların tomofilleri kaldı. Neredesin Arif Albayrak, o Kıbrıs eşeciklerini nerede bulacağımızı bir zahmet bize söyleyiver. Son umut sende.

(Taner Ulutaş)

Bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm hükümetler suçludur. Neden mi? Bu halkı üretimden kopardıkları ve bugünkü kriz ortamında halkı tamamen savunmasız bıraktıkları için. Bu ülkede sosyal adalet, adaletli paylaşım hep süslü cümlelerde kullanıldı sadece. Belli bir kesim hep zenginliğine zenginlik kattı orta sınıf ise çökertildi. Ülke şartları dar gelirlinin hayatta kalamayacağı bir duruma doğru hızla gidiyor ve bir ekmeğe muhtaç olacak insanların vereceği tepkinin şiddetini tahmin edebiliyor musunuz hükümet edenler? Bugüne kadar devletin kanını emen vergi kaçakçılarıyla savaş başlatın. Her kim ki halkı soyarak olması gerekenden fazla kazanır yakasına yapışın. Partilerin devlet katkılarını kaldırın çünkü hiçbir parti o katkıları almayı hak etmiyor artık, mal meydanda. Bakanlıkların örtülü ödeneklerini kaldırın. Müdür müsteşar müşavir milletvekili ve tüm üst düzey maaş alanların maaşlarından kesinti yapın. Bu krizde gerçekten halkın yanında olduğunuzu gösterin sonra bir ekmeği bölüşür yeriz.

(Gökhan Öztürk)

Yani çoğu insan da maksat gonuşma olsun diye gonuşur...İstifa istifa yıkılıyor sosyal medya.E tamam diyelim ki bu hükümet istifa etti.Yerine gelecek olanlar zam yapmayacak mı?

Be arkadaşlar TL zibil oldu bunun da hükümetle bir ilgisi yok .Biz hatayı ta baştan yapmışız.Bence o hükümet gitsin bu hükümet gelsin diyeceğimize başka çıkış yolları düşünelim..

(Mehmet Sezgin)