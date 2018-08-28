Girne'ye gelecek öğrenciler için bazı çemberlere "Wellcome Home" diye yazı koymanın, siyasi, kültürel, ahlaki, şehir güvenliği, Kıbrıs Konusu, ekonomik kriz, bölgesel gelişmeler hatta petrol krizi açısından ne zararı var? Hakikaten anlamadım... Bir sosyolog belki açıklar.

(Levent Kutay)

Bazıları vardır ki sürekli kaostan beslenir. Kaos olmazsa bilirler ki gündemde kalamazlar. Bu yüzdendir ki kaos çıkaracak malzeme bulamazlarsa aynanın karşısına geçip özeleştiri yapacakları yerde kendi kendileriyle kaos ortamı yaratırlar.

Hade size kolay gelsin..

(Hüseyin Aranır)

Şimdi ne mi olacak?

Merak etmeyiniz, özgürlük ve demokrasiyi özümsemiş yürekler hayatın imbiğinden süzülerek bu yolu birlikte yürümeye devam edecekler.

Sömürge aşığı devrimciler, ganimet zengini devletçiler ya da asker kaçağı milliyetçiler nasılsa kendilerine başka gündemler bulurlar!

(Cenk Mutluyakalı)

Bir daha hatırlatayım!! Kıbrıslı Türklerin tek başına iradesi ne Federasyon yapmaya, ne de ayrı devleti tanıtmaya yetmez. İlle de Kıbrıslı Rumların oluru gerekir!!! Onun için öyle "Sonsuza dek KKTC, ya da tek yol Federal çözüm diye çığlık atma yerine, arada sırada Rum vatan gardaşlarmızın da ne istediğine bir kulak versek iyidir. Çünkü uzun süredir bu ada yarısında takılıp kalmış Benedik papazları gibi kendi kendimizi kırbaçlamaktan başka birşey yapamaz hale geldik!!!

(Mete Hatay)

Alternatif çözüm önerisi

Lüks araç sürüp seyrüsefer borcunu ödemeyenlerin araçlarının görüldüğü yerde sürüşten men edileceği bir yasal düzenleme yapılsın bakın Devlet Bütçesine o zaman kaç para giriyor.

Rakamlar öyle böyle değil !!!

Gerek burdan gerekse özelden bir çok arkadaş rakam sordu. Haziran itibariyle bende olan rakamlar şu şekilde:

Seyrüsefer ruhsatı çıkarılmayan araç sayısı 46 bin 195.

Devletin bu alanda alacağı para miktarı 52 milyon 223 bin TL.

Son üç yılda seyrüsefersiz araçlardan devletin alacağı olan 52 milyon TL’nin 16 milyon TL’sini Mercedes, BMW, Jaguar, Audi gibi lüks araçlar oluşturuyor.

Sadece Mercedes’i olanların borcu 9 milyon TL.

(Devrim Barçın)