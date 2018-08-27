Hani tören provaları için artık yollar trafiğe kapatılmayacaktı?

Daha 1 ay önce 20 Temmuz'da kortej yapan aynı insanlar, aynı araçlar değil miydi?

Noldu? 1 ay da unuttular yürümeyi?

Hem o prova yaptırdığınız insanlara eziyet, hem da vatandaşa eziyet...

(Ahmet Vamık)

Bugün ülkede çok büyük bir kriz yaşanırken malesef CTP'nin içerisinde daha büyük bir kriz var. CTP'de şuan Başbakanlık ve Genel Başkanlık görevini yürüten Tufan Erhürman'a karşı Asim Akansoy savaşı başladı. Taraf alanlar sürekli sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamalarla bu durumun ciddiyetini ortaya koymuştur. Ne üzücüdür ki hükümet eden Tufan Erhürman kriz aşma derdindeyken bir de bu iç savaşla mücadele etmek zorunda bırakılmıştır... Bir zamanlar CTP'nin güçlü isimleri yine ayni şekilde bu tür olaylar yaşamış ve parti myk'sı tarafından daha sonra saf dışı bırakılarak CTP'den zorla koparılmıştı. Şimdi bu durum bana o günleri hatırlatıyor. Unutulmasın ki ayni yolda yıllarca mücadele eden, ayni görüşleri savunup, ayni ideolojide olan insanlar savaşırsa...kazanan olmaz…

(Deniz Gürgöze)

Bir tuhaf çıkmaza takılmış, çaresizlik ve karamsarlık üretmenin ötesine geçemiyoruz. Bir taraf korunacak tek limanımız Türkiye derken, diğer taraf tek çözüm federasyon olmadan birşey olmaz diyerek, ada yarısındaki günlük hayatı daha iyi bir hale getirmek için üzerimize düşen sorumluluktan iyice uzaklaşmaktayız. Psikolojide "kendi kendini gerçekleştiren kehanet" denilen bir olay vardır. Gerçekleşmesine saplantı derecesinde inandığın bir tavrın veya eylemin gerçekliğe dönüşmesi durumudur. Yani “bugün sanırım çok kötü bir gün geçireceğim” düşüncesine kapılan bir kişinin, istemeden bilinçaltına yerleşen bu düşünceden dolayı eylemlerinin negatif yönde etkilenmesi ve kötü bir gün geçirmesidir. Türkçe'de "kırk defa söylersen olur" denilen durumdur. Yani çözüme kadar veya tanınana kadar veya Türkiye'siz birşey olmaz diye diye çaresizliğe kendimizi hapsetme durumudur.

Ne demek olmaz?

(Mete Hatay)

Bu kafayla gidilirse elektrikte dışa ‘tam bağımlılık’ esas bundan sonra olacaktır!

Bugün (bana göre) malum sebeplerden dolayı 1 MW’lık yatırım yapmasına dahi izin verilmeyen KIB-TEK, AKSA sözleşmesinin sona ereceği 2024 yılına kadar en az 286 MW kurulu güç (AKSA’nın kapasitesi + her yıl artan talep) yatırımı yapmaz ise ülkedeki elektrik talebini kendi karşılayamayacak duruma gelecektir. 286 MW hesaplamasına 120 MW’lık verimsiz buhar tribünlerini yenilemek dahil değildir. Yani eğer onları da yenileyerek daha verimli, daha ucuz, çevreye duyarlı doğal gaz ile üretim yapma opsiyonunu kullanma kararı alınırsa en geç 6 yıl içerisinde en az 406 MW’lık ekstra güce yatırım yapılması gerekmektedir. Peki bugün bu ihtiyacı karşılamak için ne yapılıyor? Hiç! Peki bu yatırım yapılmaz ise ne olacak? TC’ye ve/veya TC sermayesine bağımlılık artacak! Yani aslında şimdi verilecek olan karar mühendisliğin (alternatif kaynaklar ve teknik olasılıklar açısından) ve ekonominin (maliyetler ve faydalar açısından) ötesinde siyasidir. Bağımlılık mı bağımsızlık mı?^

(Hasan Ulaş Altıok)

Acı Gerçek: Batan KKTC Kamu Maliyesidir... Önümüzdeki günlerde gerekli önlemler Ankara'nın etkin işbirliğiyle alınmazsa bunun acısı asgari ücretlilerin dışındakilerin refahına da yansır.

(Ahmet Tolgay)