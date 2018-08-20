Piyasada ekonomik kriz ve yüksek fiyat endişesi ağır bastığı için vatandaşlar şu sıralar fiyat odaklı alışveriş yapıyor. Umarım bu kaosun içerisinde devletimiz gıda güvenliği denetimlerini harfiyen yapıyordur. Aksi takdirde özellikle ucuz olan gıdalar üzerinden bu halkın ciddi biçimde zehirlenmesi ihtimali var. Bugün Hollanda’da meyve ithalatı yapan bir şirket yetkilisi ile görüştük. Kendisine gıda denetimi sistemini sordum. 3 kademeli denetim olduğunu söyledi. Hem devlet denetliyor, hem şirketlere kalite standardı veren bağımsız kurumlar denetliyor hem de şirket kendisi analiz yaptırıyor. Numune analizleri yapılmadan da gelen meyveyi, sebzeyi kesinlikle piyasaya süremiyoruz diyorlar yasak. Mesele insan hayatıdır. Umarım bu ülkede fiyat artışlarında yapılan fırsatçılık, zehir artışlarında da yapılmaz...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Toplum azap çekerken…

Hemşireler Birliği diyor ki; “Ek mesai paramıza ellerseniz, çalışmayız…”

Benzer bir tepki de kamu doktorlarından bekleniyor.

Maliye Bakanlığına siyah çelenk koymalar başladı.

Öğretmenler de eyleme hazırlanıyor.

Kimse kusura bakmasın.

Toplum azap çekiyor.

Ekmeğe 2.5 TL…

Bir kilo pirince 11 TL…

Limonun kilosuna 8 TL…

Elektrik için 500- bin TL…

Ev kirası için 2 bin TL para ödüyor.

Özel sektör çalışanı sürünürken…

Kamu çalışanlarının “şımarık” davranma lüksü olamaz. Süre 6 ay...

Toplumun tamamı bedel ödeyecek.

Bu nedenle, “her eylemin” sağlam bir zemini olmalı.

Bu dönemde, zümresel çıkarı için adım atanları bu toplum unutmayacak.

(Hüseyin Ekmekçi)

Şimdi kafamda birkaç soru var.

1 meydanlarainip pahalılığı protesto ettiğimizde bu zamları yapan toptancılarda bizlerle protestomu edecek?

2 Elektirik zamlarından şikayet eden özel sektör personellerini eylemlere katılmaya ve güçlü bir ses duyurma çabalarına destek verecekmi? Yoksa gidenlerin yada işe gelmeyenlerin maaşındanmı kesip şikayet etmeye devam edecek? Tabi protesto olursa...

3 Hükümete herfırsatta serzenişte bulunan açkaldık diyen ama uçaklara eksefer yaptırtan kktc halkı açlıktan ölüyoruz derken tüm paralarını uçak biletlerine ve otelleremi ayırdıda açlıktan ölecez diyorlar? Ya tatile çıkamadan aç kaldık diyenler ne kadar açlar?

4 Hükümet ortaklarının liderleri bu ay kaçpara elektirik faturası ödedi maaşlarının yüzde kaçına denk geliyor?

5 Döviz yükseldi zam oldu derken ve bunu protesto eden kktc halkının yüzde kaçı kirada oturup yüzde kaçı yüksek kurdan evini kiralamaya devam ediyor.

6 KISACASI İĞNEYİ KENDİNİZE NEZAMAN BATIRDINIZ?

Yukarda sorduklarım beğeni almak yada haklısınız demek için değil gerçekten merak ettiğim için sordum daha birsürü soruvar kafamda ama !!!!

(Ümit Şeyhun)

Yerli ve Milli Olalım! -Normalde kısa camel içerdim. Dün bi karar aldım. Param Amerika'ya gitmesin diye Tekel 2000 aldım. Fena bi sigara da değil hani. Bundan sonra yerli ve milli sigaramızı içmeye karar vermiştim ki; bugün Tekel'in yıllar önce British American Tobacco'ya satıldığını öğrendim.

-Deterjan alayım dedim, raflarda her marka deterjan var ama bi tek Eti Bor yok. Kola alacaktım Cola Turka yok. Pirinç alacaktım paketini evirdim çevirdim baktım Menşei Amerika yazıyor. Ulan hiç değilse makarna alayım dedim, markalara bakıyorum Barilla, Pastavilla. Nuh'un Ankara bile Hollanda'ya satılmış.

-Başıma ağrılar girdi iyice. En iyisi bi gripin ve soda alayım dedim. Baktım gripin'in üzerinde Sanofi imzası var, sodada Coca Cola Company yazıyor. Sodayı bıraktım. Bari su içeyim dedim. Onun markası da Hayat. İsrail'e satılmış.

(Niyazi Ergülen)