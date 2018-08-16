Ben geçmişte askeri savaş yaşamadım, görmedim ama bugün hepimiz ekonomik bir savaş yaşıyoruz. İçindeyiz, hissediyoruz.

Ve bu ekonomik savaş içinde de yine askere sarıldık. Askeri kantinler yok satıyor...

(Emir Ertorun)

İçkiye ve sigaraya yapılan zamma karşı değilim, istedikleri kadar koysunlar. Ekmeğe, süte, yumurtaya, ete domatese patatese, pirince, bulgura temel gıda maddelerine zam yapılmasın bizim istediğimiz bu...

(Raif Uzkan)

Bankalara döviz borcu olanlarla ilgili hükümetin tek bir önlemi yok. Vade uzatılsın deniyor. Yani yeni faiz alınacak. Belirli bir süre dövizi sabitleme, faiz almama, faizin ana borcu geçmesini engelleme yok. Bankaların insafına bırakılan bu onbinlerin ahı ortada kalmayacak.

(Songuç Kürşad)

Her ikide birde birileri çıkacak herşeyin içine ...ıçacak fakir fukara halk da bunun ceremesini çekecek adalet mi bu?

(Hasan Mullaoğulları)

Bizim ülkemiz esasında çok yaratıcı bir yerdir. Örneğin devletin, tiyatrosu vardır, tiyatro binası yoktur, bir süre Rumdan kalan bir sinema kullanılmış fakat aniden çıkan bir yangından sonra küller içinde kalmıştır. Personeli vardır ama oyun oynayacak binası yoktur. Bir ara Borsası olmayan bir Borsamız bile vardı. Olimpiyatlara katılmadan Olimpiyat komitemiz olduğu gibi. Meclisimiz vardır ama hala daha 1963 yılında bir Rum işadamından ele geçirdiğimiz Sigara Fabrikası olarak inşa edilmiş binayı kullanıyoruz. Devlet yıllardır birçok sanat eseri satın almakta ama bunları toplayacak ve sergileyecek bir Sanat Müzesine bile sahip değiliz. Çoğu eser orada burada atıl bir vaziyette durmaktadır. Müthiş bir Senfoni Orkestrası vardır ama çalışma yapacakları bir bina bile yoktur. Örnekler çoğaltılabilir. Öğretmensiz okullar veya okulsuz öğretmenler çoktur. Tüm personeli hazır olan ama orası da bir yangına kurban gitmiş Devlet Laboratuvarımız vardır. 700-800 kişinin çalıştığı Devlet televizyonumuz vardır, fakat yayın akışı 5 kişinin çalıştığı özel televizyoncuklar gibi sohbet programlarıyla geçiştirilmektedir. Yeterli aleti edavatı olmayan hastahanelerimiz, hasta bakıcısı olmayan bölümlerimiz mevcuttur. Herkes bakıcı olarak kantinde bekleyen kadınları refakatçı olarak kiralamaktadır. 80 bin nüfusu olan Lefkoşa Belediyesinde 850 kişi çalışmaktadır ama bunların içerisinde işçi statüsündeki kişi azdır... Velhasıl çok yaratıcıyız çok...

(Mete Hatay)

Ortalama elektrik tüketen bir aile için elektrik tarifesi 79 krş/kWh. Bu rakam üretim, iletim ve dağıtım için. Tekrar ediyorum, bu rakam tüm masraflar için. Özel sektör AKSA’dan alınan elektrik için (yani sadece üretim için) ödenen miktar 84 krş/kWh. Bence AKSA derhal çağırılmalıdır ve fizibilite yapılmadan sözleşme sonuna kadar belirlenen (yanlış) rakam yeniden düzenlenmelidir. Ya da sözleşmesi tek taraflı iptal edilmelidir. Böyle yapmak ve “koştur” demek lazım değil mi? Ama maalesef bunu yapamayız! Çünkü kurulu gücümüz yok! Muhtacız! Aynen yatırım yapmadan kablo ile elektrik alırsak başımıza gelecek olan gibi!

(Hasan Ulaş Altıok)

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