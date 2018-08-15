Aslında KKTC merkez bankasının bankalara döviz borcu olan vatandaşa kolaylık sağlamak için almış olduğu vade uzatma kararı bankaları korumak için alınan bir karardır. Çünkü;

1. Vatandaşa vade uzatması yapıldığı zaman çıkacak olan masrafı yine borçlu ödeyecek.

2. Vadesi uzatılan borcun faizi de artacak.

3. Döviz yerinde durmayacağına göre bu borç TL bazında yine ödenemeyecek.

Böyle önlem olmaz, inşallah hükümetimiz açıklayacağı önlem paketinde vatandaşına sahip çıkar. Ben hükümetin alacağı önlemlerin KKTC halkının yararına olacağına inanıyorum.

(Metin Gültekin)

Hani Rumlar gelmezdi bizim tarafa? Doğrudur! Gelmezler, saldırdılar....

Para günümüz dünyasının

"Tanrısıdır"

Ne din tanır, ne milliyet.

(Eralp Şerifoğlu)

Hükümetin döviz kriziyle ilgili adada alacağı onlarca önlemden daha etkili olacak tek önlem;

*geçiş noktalarında geçişlerin kolaylaştırılması,

*geçişleri artıracak -yenileriyle beraber-geçiş noktalarının çoğaltılması ve açılmasıdır!

Bunun dışında alınacak önlemler palyatif ve etkisiz olacaktır...

(Okan Dağlı)

Hep birlikte bu ekonomik krizi atlatana kadar ciddi tasarruf yapmaya hazır mıyız acaba ?

1 - Mümkün olduğunca az araçla seyahat edelim.

2 - Klima yerine vantilatörle serinleyelim.

3 - Havalar serinleyene kadar takım elbise giyip klima çalıştıracağımıza İngiliz zamanında olduğu gibi serin tutan kıyafetlerle kısa pantolon, terlik giyerek serinleyelim.

4 - En sıcak saatlerde işyerlerimizi kapatarak serin saatlerde çalışarak enerji tasarrufu yapalım.

Sizler de önerilerinizi yaparak genel bir seferberlik başlatalım.

(Ziya Emir)

Sn. Dursun Oğuz; Hükümetin almış olduğu kararlar için"Dağ fare doğurdu... Elektriğe müdahale edebilseydiniz , vatandaşın yüreğine biraz su serperdiniz." dedi! Sn. Oğuz, toplam 36 yıllık, UBP Hükümeti ve Başbakanlık döneminde, Kamu İktisadi Teşebbüslerine, kaç kişi istihdam yaptınız? Mesela Elektrik kurumuna? Sosyal Konut için Fon ayırdınız mı? Döviz kurunun: özel okul taksitlerine ev kiralarına, gümrük vergilerine, kırsal kesim arsalarına... Döviz borcu olan mudilerin borçlarını yapılandırmak , olağan üstü durumlar için kamu ekonomisini düşünerek, hesaplayarak, planlayarak hükümet yönetebildiniz mi? Sn. Dursun! METELİK bıraktınız mı devlet'in kasasında?!!

(Reşat Kansoy)

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