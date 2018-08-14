Rum tarafından Kuzeye ciddi bir akış var. Soruyoruz, çoğu akaryakıt İçin. Hükümet ha bire akaryakıtı FİF’liyor... FİF tüm adanın FİF’i... FİF’te birleştik...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hükümetimiz , ekonomik krizle ilgili tedbirler almak üzere toplandı. Benim beklentim, yine sadece kendilerini tatmin edecek kararlar üretmeleri değil, Bir seferde sermayeden ve bankalardan yana değil de, esnaftan, halktan ve asgari ücretliden yana karar üretmeleridir. Bu gemi batarsa, içinde sadece esnaf, asgari ücretli ve döviz borcu olan vatandaş yok; birbirine zincirleme bağlı , bir ada içinde donen bir çark var. Yani bana bir şey olmaz yok, Herkes suyun dibine inecek. Sadece bir defada gerçekten ihtiyaçlı , doğru ve halktan yana kararlar alın...

(Tamer Karakaşlı)

Devletin bekası ve vatandaşın güvenliği her şeyden önce gelir! Döviz alımını durdurmak için en net müdahale döviz kurlarını 4TL'ye sabitlemek ve şahıs döviz hesaplarını bloke etmek. Döviz rezervlerini artırmak için bankalara döviz satışı yasağı getirmek şart.. Bütün sektörlerde dövizle yapılacak bütün satışlar durdurulmali ve bütün ihaleler TL üzerinden yapılmalı. Kara borsa durumu ortaya çıkarsa en ağır şekilde cezalandırılmalı

(Emrah Yeşilırmak)

Çözüm olsa da olmasa da bizlerin yapması gereken yapısal düzenlemeler olduğu kesindir. Biten ganimet(!), üretimsiz tüketim, patronaj sistemi ve dışardan yönetim üzerine kurulan bu yapının artık sürdürülemez olduğu herkesin malumudur. Bir an için yapısal bir reform sürecinden geçtiğimizi ve çarpıklıkları bir nebze de olsa düzelttiğimizi hayal edelim. Çözümsüzlük durumunda biz ne kadar doğru adımlar atsak da bir gecede TC’deki gelişmelere ve krizlere bağlı olarak en başa yani bugünkü fakirleşmiş halimize geri dönmemiz kaçınılmazdır. Ancak, doğru adımlar atma yoluna girmiş bir Kuzey Kıbrıs’ın çözüm durumunda öngörüsüzlükten kurtulmanın yaratacağı atmosfer ile reformlarını çok daha kolay tamamlayabileceği, ekonomik kalkınmaya ulaşabileceği, dışsal krizlerden bu oranda olumsuz bir şekilde etkilenmeyeceği bilinen bir gerçekliktir. Sonuç olarak TC’ye bağımlı olarak hem TL kullanmak zorunda olan hem de dış dünyadan kopuk olan KKTC ile bu işin olmayacağı artık çok nettir. Acı reçeteler, reformlar, yapısal düzenlemeler ve atılacak daha bir çok adım ancak bir sonraki TC krizine kadar minimum düzeyde işe yarayabilir.

(Hasan Ulaş Altıok)

Kıbrısımızda çözüme hiç bu kadar ihtiyacımız olmamıştı. Sayın Akıncı oraya neden seçildiğini hatırlayıp bir an önce müzakere masasına oturmalıdır yoksa haklarını savunacağı bir halkı galmayacak

(Hamit Sakallı)

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