Hayatımda en fazla utandığım olaylardan birini kapılar açılmadan bir süre önce yaşamıştım. Çok sevdiğim bir Rum sosyologla arada bir Pile'de buluşuyorduk. O günlerde Kıbrıs Türkü Bankalar krizi ve devalüasyonun da verdiği kamçıyla tüm miting alanlarını doldurmaya ve "AB ve çözüm" talebinde bulunmaya başlamıştı. İlginç bir şekilde sadece iki yıl önce 2000 yılında Eroğlu ve Denktaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam %70 oy almıştı. Sağ hiç bu kadar büyümemişti ama şimdi onbinler sokaklarda barış mitingi yapıyordu. O gün Pile'deki bir Rum kahvehanesinde buluşmuştuk. Bu arada kahvenin televizyonu açıktı ve kahveci de bir gözle haberleri izliyordu. Aniden kahvecinin "ma gavvolem" dedikten sonra alaycı ama söver gibi birşeyler söylediğini duydum. Dostuma ne oluyor diye sorduğumda, kahvecinin bizim mitingleri haberlerde gördükten sonra, dalga geçerek, "Neredeydiler bunlar bu kadar zamandır? Bunlar euronun kokusunu aldı da ondan bağırırlar" dediğini açıklamıştı. Çok utanmıştım!! Onun için Barışı her ekonomik çıkmaza girdiğimizde değil de, her gün istememiz gerektiğine inanırım ve ekonomik neden dillendirildiğinde hep o yaşlı kahvecinin alay eden yüzü aklıma gelir. "Barış hemen şimdi" ama para için sıkıştığımızda ve sadece çözümden sonra değil, bugünden başlayarak günlük hayatımızda barışın ta kendisi için. Atacağımız adımlarla dönüşerek, dönüştürerek.

Şimdiden atılacak o kadar adım var ki!!

(Mete Hatay)

Zamanında 6. Filoyu protesto edenleri vatan haini ilan edip asılmasını isteyen mentalite, şimdi İncirlik üssünün kapatılmasını istiyor. Zaman kimlerin haklı kimlerin haksız olduğunu sanırım gösterdi.

(Ufuk Çağa)

Gazetelerin yazdığına göre bir tūp bebek merkezinden 2013-2017 yılları arasında 4 milyon dolar "iç edilmiş"... Merak ediyorum 4 yıldır çalındıklarını farkında olmadıklarına göre bu rakam kazançlarının yūzde kaçıdır.? Bu yıllarda bu kurum ne kadar kazanç vergisi vermiştir?

(Bülent Dizdarlı)

Kendimi Titanic batarken müzik yapmaya devam eden orkestra elemanlarını izlermişim gibi hissediyroum... Gemi batıyor ve onlar müzik yapmaya devam ediyor... Ne gemiyi terk ediyorum ne de neysaaa, kaç olduydu en son isterlin?

(Derya Atamer)

Gidişat iyi değil.. Çok sayıda insan ciddi mağduriyet yaşayacak, sıkıntılarla boğuşacak... Önümüzdeki günler pek de aydınlık değil... Birçok kişinin taksitleri var, kiraları var, borcu harcı var, okul harçları var ve yaşam gailesi var... Tüm bunları düşününce ruhum daralıyor..

(Serkan Soyalan)

Yahu tamam da bu Türkiye "Oltadaki balık" olmaktan ne zaman kurtulacak?

ABD denilen emperyalist her canı sıkıldığında gelip dövecek mi böyle?

İçte ve dışta silkinip kendine gelecen ya hat ya bat. Ama kim yapacak bunu?

(Hasan Mullaoğulları)