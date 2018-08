Ne keyif var , ne huzur ne de umut . Mutluluk çoktan geçmiş içlerimizden . Bunlara rağmen bu gece sahnede olacağım ben bu gece . Giriş ücretsiz , hiçbirşeye zam yapmadık...

Artık şarkı söylememeye karar verdiğim gün , bu sıcağı fesat , suyu bozuk , ortadan bıçakla ikiye bölünmüş gibi duran , başından kıçına her bişeyi aksayan , cennet diye kendimizi kandırdığımız cehennem küçüğünden uzaklaşma vakti tekrar geldi demek olacak. Israrla şarkılara , türkülere sarılayım diyorum onun için .

Kimileri çok güzel şarkı söyler , kimi sahneye çıkar hayatı söyler .

Arda Gündüz

Efendim, dedik ya; 44 senede 40'a yakın hükümet gördük.

Seçim zamanı bol keseden atıp tutan, mangalda kül bırakmayan mohterem siyasilerimiz , iktidara gelince önceki hükümeti suçlamaya başlarlar. Muhalefete düşenler de yeni hükümeti eleştirmeye, yerden yere vurmaya özen gösterirler. Sanki kendi dönemlerinde herşeyi yoluna koymuşlar, sorunları halletmişler de v.s v.s.

Yeter be artık, halkınan daha fazla dalga geçmeyin. Sizi halk zorla göreve getirmiyor. Talip oluyorsunuz seçiliyorsunuz. Yapmanız gereken ülke yararına kararlar alıp uygulamaktır.

MADEM Kİ seçildiniz, şikayet etmek yerine icraat yapınız. Ülkenin her türlü sorununu çözmek için çalışınız. Yapamıyorsanız da istifa edin.

Nasıl olmasa on onbeş ayda bir sandığa gidiyoruz. Da değişen bir şey olmayacak Ne demişti rahmetli ciğerci Ahmet?

" FASULYANIN YAHNİSİ, GİDER GELİR AYNİSİ"

Hoşça kalın esen kalın.

Arif Baykal

1- Rövanş maçı için Türk Milli takımı "Rumların" Baf havaalanına mı inecek, yoksa Larnaka'ya mı...???

2- Türk Milli takımı "Rumların" verdiği vizeyi mi kullanacak, yoksa kimlikle mi girecek...???

3- Türk Milli takımı "Rumlarla" mı maç yapacak, yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti ile mi...???

4- Türk Milli takımı maç öncesi seramonide "Yunan" milli marşını mı dinleyecek, yoksa "Mehter Marşını" mı...???

5- Kıbrıs Cumhuriyeti bayrağı maç öncesinde gönlere çekilirken Türk Milli takımı soyunma odasına mı girecek, yoksa esas duruşta izleyecek mi...???

6- NTV Kıbrıs Cumhuriyeti ile Türkiye milli maçını naklen verecek mi...???

7- Selim Sayari "Rumlar ile Türkiye Milli takımı maç yaptı" diye NTV'ye haber geçecek mi...???

8- Türk Milli takımının biletlerini TFF mi ödeyecek, yoksa Bertan mı...???

9- Zeki Çeler de bizi görecek mi...???

Mahmut Anayasa

Maaşları kesin, maaşla hesaplanan emekli ikramiyelerini de kesin. Asgari ücreti de dondurun. Kamu ihalelerini de ödemeyin. Bunu çözüm olarak görüyormusunuz? Bu çözüm neleri getirecek biliyormusunuz? Ee, nolacak. Harcamalar daralacak, bir çok aile çocuğunun üniversite kaydını donduracak, özel okullardan çocuklarını alıp devlet okullarına kaydedecek, öğretmen ve sınıf yetmezliği olacak, birçok borç ödenmeyecek, tüketim daralacak , iflaslar hızlanacak, ekonomi dibe vuracak, işsizlik artacak, sosyal patlamalar olacak. Öngördüğümüz çözüm bu sorunları getirecek.

Bu gibi durumlarda piyasaya sürülen parayı artırmaktır çözüm. Bunun yollarını araştırmaktır asıl olan. Ekonomik akıl bunu gerektirir.

Güner Mükellef