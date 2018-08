Bertan ciddi ciddi sağlığa zararlı bir nesnedir... Yaptığı açıklamalar ciddi tehlike içermekte... "DAÜ'deki PKK'lılar kavga ederdim" ne demek? kimi hedef göstermekte? zaten rutin aralıklarla sıfır Kürt olduğu için, Kürtçe müzik dinlediği, kitap bulundurduğu için onlarca kişi mahkemelere çıkarılmakta, bozkurt faşistleri tarafından saldırıya uğramakta, şimdi de linçi meşrulaştırmak ve bunu bir kişi yaptığı için mükafatlandırılması talep etmek ne kadar ciddi sorundur, farkındasınız? Faşistler birbirine benzer dediğimizde abarttığımızı düşünürler, karşılaştırılmalı faşizm analizlerini okuyun benzerliklerine şaşacaksınız! Türkeş'in dokuz ışığı ile Hitler'in kavgam arasında sosyo ekonomik çözümlemelerdeki benzerlikler boşuna değil! Berlin sokaklarında Yahudi kovalayan Nasyonal Sosyalist gençlik yapılandırmalarının halleri, Mağusa, Lefkoşa sokaklarında Kürt kovalayan Ülkü Ocaklı çetelere dönüştü, Bertan da bunu açıkça övünme hali ile kullanıyor farkındasınız? Dün Kürt kovalayıp linç eden Bertan, yarın çözüm sürecinde Kıbrıslı Türk kovalayacak ve mücadelesi ile, belinin yeniden incinmesi ile övünecek, sizce tamamdır? Çağdaş bir ülkede olunsa soru şu olurdu, en ufacık kavgaya karışan Kürt öğrencilerin sınırdışı edildiği koşullarda, Bertan'ın askerlik yapamayacağını iddia ettiği kadar ciddi şekilde yaralandığı kavga olayında, nasıl oldu da o sınırdışı edilmedi ve vatandaşlık hediye edilip vekil oldu? Kavga çıkarmak, huzuru bozmak suç değil mi? Suça karıştığını itiraf eden Bertan için soruşturma yapılmayacak? yoksa bekleyeceğiz Bertan ve çetesi dün Kürt öğrencilere yaptıkları gibi, sokaklarımızda çözüm isteyenleri değneklerle kovalasın ve sonra tepki verelim?!

Leymosun'da 80 yaşlarında bir gocagarıcık yanıma gelip Rumca birşeyler sordu, tabii ki anlamadım... "No Eleniga, only Angliga" dedim, su gibi İngilizce konuşmaya başladı... Nereli olduğumu sordu, Kıbrıslı Türk deyince hüngüre hüngüre ağlamaya başladı...

Kendi kendime "Hah, büyük ihtimalle oğlunu savaşta kaybetti, şimdi açılacak üstüme" diye düşünürken birden üzerime sarıldı ve "Ayten" diye sayıklamaya başladı... Nasıl ağlıyor, iki gözü iki çeşme...

Baf'lıymış, Kıbrıslı Türklerle beraber büyümüş, Ayten isminde, kardeşi gibi sevdiği bir arkadaşı varmış...

Niyazi Kızılyürek hocam bir gece bana "Kıbrıslı olmak ne demektir?" diye sormuş, sonra da "O topraklardaki yaşanmışlıklar ve anılardır" diye de eklemişti... Toprak insanlara asla ihanet etmez ve aynı topraksan yüz sene de geçse unutmaz...

"Why, why?" diye sorarak ve ağlayarak uzaklaşıp gitti... İçim burkuldu, boğazım düğümlendi...

Türkiye'de e-devlet uygulamasına girdiğinizde sizin hangi iş kolunda çalıştığınız belli olduğundan o iş kolunda üye olabileceğiniz sendikalar önünüze geliyor ve internet üzerinden istediğiniz sendikaya üye olabiliyorsunuz.

Bizde ise hangi sendikanın kaç üyesi var onu bile arşivleyen bir yapımız yok.

İyi şeyler mutlaka örnek alınmalıdır.

