Ekonomik ilişkinin temeli mal veya hizmet üretimidir. Sanayi Holding üretiyor ve ihracat yapıyordu. Özelleştirilip batırılıp YOK edildi. Özel sektör ne ihraç ediyor sorusu sorulmuyor. Cpruvex narenciye ihraç ediyordu fiilen YOK edildi. Turizm işletmelerinin tesisleri özelleştirildi. Ekonomiye katkısı YOK hükmünde. Eğitim özelleştirildi devlet okullarında kaliteyi artırma başka bahara kaldı. Yırt dışına patates, koyun, keçi gibi tarım ürünleri ihraç ediliyordu YOK edildi. KTHY yok edildi. Hani da ucuzluk gelecekti. Sonuçlar ortada. Kamu sektörünün “karma ekonomiden” yok edilmesi çağdaşlık olarak sunuldu ve sunuluyor. Bu politikaları empoze eden de her zaman TC hükümetleri oldu. Şimdi üstüne üstlük 104 bin seçmen ve çocuklarına bedava kamu hizmeti sunuyoruz. Ses çıkarırsan takaza da cabası.

Sonuç: kamusal alan ekonomik ilişkilere girmelidir. Özel sektör başarısız olmuştur.

(Hasan Sarıca)

Özel üniversitelerden gelir vergisi alınsın

2- Otellerden gelir vergisi alınsın

3- Villa turizminden gelir vergisi alınsın

4- Turizmde " anlaşmalı tarımcılığa geçilsin

(Pervin Aremek)

Sen Paris Hilton’dan daha güzelsin Kıbrıs’ım ama değerini bilen yok. Üzülme er ya da geç değerini veren birileri çıkar.

(Bilal Dericioğlu)

TL’den kurtulmamız gerekiyor, açık, net! 12 TL’lik zam konuşuyor, tüpgaz firmaları... Üstelik üç firma var, serbest piyasa deniyor. Te Le’den kurtulmak, diyorum, yine... Ve aslında daha büyük bir kurtulmak anlatıyorum. ÇÖZÜM diyorum, yüzleşerek kendimizle, ne olduğumızu ve nereye gittiğimizi görerek!

(Cenk Mutluyakalı)

Bu ülkede hemen karar alıp hızlı işlem yapmak isterseniz veya git yine gel olmasın diye hemen kısa kesin devletten zam üstüne zam isteyin saniyesine işlem alınıp onay verilir

(Özlem Çakmak)

Hiç olmazsa bu insanlara yapmayın bunu. Taşkent Mudileri'ne yapılanları tasvip değil, nefretle kınıyorum. İnsanların 1974'te çektikleri yetmezmiş gibi, köy kooperatifine koydukları kefen paralarına ve yaşamda hayatlarına devam edebilmeleri için birikimlerine göz koyup, çalan ve ortadan yok olan o şerefsiz kim ise, polis tarafından tespit edilip, göz altına alınmalıdır.

Bugün mahalle bakkalından bir bisküvi çalan bir kimse en az üç gün göz altına alınırken, bu şerefsiz milyarları cebine indirmesine karşılık, henüz daha polis tarafından tespit bile edilememesi ve elini kolunu sallayarak kayıplara karışması, düşündürücü ve üzücüdür.

Bu insanlara aylar önce paralarının ödeneceğine dair KKTC Başbakanı Tufan Erhürman tarafından hem de bir ay zarfında ödeneceği konusunda söz verilmiş ve konunun takipçisi olacağı konusunda güvence verilmişti. geçen süre zarfında hiçbir gelişme olmadığı gibi, suçlu da tespit edilemedi ve ortaya çıkarılamadı.

Şimdi bu insanların mağduriyetini, analarının ak sütü gibi helal olan paralarını kim ne zaman ödeyip giderecek? Paraları çalan o şerefsiz ne zaman tutuklanacak? Bu insanlara hayata tutunmak için ne zaman destek verilecek?

Hade bir güzellik yapın da, bu insanların ağlayan yüzünü güldürün...

(Alkan Baykent)