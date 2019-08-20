Ayaklı Gazete’ye İskele bölgesinden ulaşan bazı vatandaşlarımız, toplum olarak çevresine saygısı olmayan gençler yetiştirdiğimizi dile getirerek, bize gönderdikleri fotoğrafla isyanlarını paylaştılar.

Vatandaşlarımız, ülkemizin en güzel yerlerinden biri olan İskele Boğaz’da kutlama yapan şahısların tüm pisliklerinin etrafa bırakıp gittiklerini belirterek, Cumartesi akşam kimliği belirlenemeyen bir çiftin sahilde romantik bir evlenme teklifi nedeniyle arkadaşlarıyla bir araya gelerek pastalar kesildiğini, şampanyaların içkilerin içildiğini ancak sabah olunca da manzaranın tam bir çevre felaketine dönüştüğünü kaydettiler.

Sabahleyin plaja giden vatandaşların karşılaştıkları fotoğraftaki manzara karşısında ‘sorumsuzluğun bu kadarına da pes’ dedirten görüntülerden dolayı herkes bu yapılanı kınadı.