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Sorumsuzluğun böylesi…

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Sorumsuzluğun böylesi…
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kişilerin hiç sorumluluk sahibi olmadan hayat sürdürdüğünü iddia ederek bunlara bir örneğin ise dün sabah saatlerinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'nin karşısındaki otoparkta yaşandığını dile getirerek bize gönderdikleri fotoğrafla sitemlerini dile getirdiler.

Fotoğrafta görülen araçların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'nin karşısındaki otoparkta çekildiğini ifade eden vatandaşlarımız “JD 357 ve FN 539 plakalı araç sürücüleri otoparkın girişini kapattı. Nerede olduklarını bilen yok” dediler.

Hastaneye araçlarıyla gelen hastaların otoparka girememenin stresini yaşadığını ifade eden duyarlı vatandaşlarımız, öte yandan JD 357 ve FN 539 plakalı araç sürücülerininse herhalde birileriyle sohbette olduklarını iddia ederek “Böyle sorumsuzca ve terbiyesizce park yapılamaz” diyerek sözlerini tamamladılar.

 

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