Sorumsuz sürücü

Ayaklı Gazete’ye Girne bölgesinden ulaşan bir sürücü vatandaşımız, tüm uyarlara ve cezalara rağmen bazı ağır vasıta sürücülerinin hiç ders almadığını savunarak bize gönderdiği bir fotoğrafla sitemini paylaştı.

Vatandaşımız "Girne Lapta anayolunda seyir eden fotoğraftaki bu kamyon pislikleri döke döke gidiyor. Sanki de yolda kendin den başkası yokmuş gibi” diyerek kamyonun neden arka kapağının takılı olmadığını sorguladı.

Yola dökülen molozların geriden gelen araç sürücülerine zor anlar yaşatacağını belirten vatandaşımız “Ama bu gibi sürücülerin yol güvenliği hiç umurlarında bile değil. Çünkü yollar kendilerinin zannediyorlar” dedi.

Yollarımızın zaten çok bozulduğunu belirten vatandaşımız, bir de böyle sorumsuz sürücülerin yollara döktüğü molozlar nedeniyle yol güvenliğinin hiç kalmadığını yineledi.