 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
Hayat Pahalılığı kesintisine yargı freni
21 0
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
Pro’da Akbil, Semi-Pro’da Özteknik zafere sürdü
24 0
 
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
Pedallar bu kez Mağusa içinde döndü
23 0
62 0
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
Her başarılı futbolcunun arkasında fizyoterapist vardır
34 0
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
Tepki çeken direkler kaldırılıyor
65 0
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
Korkutan kaza ucuz atlatıldı
274 0
banner82

Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur

banner27

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir vatandaşımız, ülkemizde artık birilerinin temizlik yapmasını beklemek yerine kirletmemek için gayret göstermemiz gerektiğini ancak bunun için de duyarlı sürücüler olması gerektiğini söyleyerek dün öğle saatlerinde şahit olduğu bir olayı bizlerle paylaşarak sitem etti.

Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur
banner267

 

Duyarlı vatandaşımız “Saat 14:10'da Lefkoşa - Haspolat yolunda seyretmekte olan fotoğraftaki MF 973 plakalı araç sürücüsü, pencereden dışarıya 1 litrelik pet şu şişesi attı” diyerek böyle sorumsuzca bir davranışın kabul edilemez olduğunu ifade etti. 
Herkesi biraz sorumlu davranarak ona göre hareket etmesi durumunda çevrenin daha temiz kalacağını ve bunun yıllar içinde etkisini göstereceğini söyleyen vatandaşımız, “Ne demiştik,  Sokakta çöp toplamak görevin değilse de, çöp atmamak sorumluluğundur’ hatırlatmak istedim.” diyerek sitemini bizlerle paylaştı.

Sürekli olarak birilerinin yolları temizlemek için uğraşamayacağını söyleyen duyarlı vatandaşımız, bunun için çevremizi ve doğayı kirletmemek için herkesin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.