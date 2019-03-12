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Sokaklar kendi malı gibi

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Ayaklı Gazete‘ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz günlerde bir vatandaşımız tarafından paylaşılan bazı fotoğraflarla ilgili sitemlerini bizlerle paylaşarak bu görüntülerin bir turizm ülkesine yakışmadığını dile getirdiler.

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Sokaklar kendi malı gibi
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Fotoğrafta da görüldüğü gibi onlarca çamaşırın kuruması için mahalledeki dükkanların önünde veya yan taraftaki boş arazide kurumaya bırakıldığını belirten vatandaşlarımız, "Burası turistlerin geçtiği bir yer. Lefkoşa’nın tarihi sokaklarından biri olan Tabak Hilmi Sokağı. Bu görüntülerin gören turistler ne düşünürler çok merak ediyoruz” dediler.

Sanki sokakların kendi malıymış gibi kullanan bu kuru temizlemecinin uyarılması gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, belediyeye ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’nı göreve davet ettiler.

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