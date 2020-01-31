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Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son günlerde yaşanan soğuk havanın gerek hayvancıları gerekse sebze üreticisini vurduğu bildirilmekte.

Soğuk hava hem hayvancıyı hem sebze üreticisini etkiliyor

Hayvancıların yaşanan aşırı soğuklar nedeniyle hayvanlarının hastalandığından dolayı verimlerinin düştüğünü dile getirirken, özellikle geceleri çok soğuk olmasından dolayı hayvanların süt veriminin de azaldığı bildiriliyor.

Öte yandan sebze üreticilerinin açıkta olan kış sebzelerinin aşırı soğuklardan dolayı bozuldukları bildirilirken, bu bozulan sebzelerin başında enginar, marul, kereviz, patates gibi ürünler geldiği bildirilmekte.

Bu arada soğuk havalardan etkilenen sebzelerden dolayı tüketicilerin cebinin de yandığı belirtilirken, artan sebze fiyatlarından dolayı vatandaşların sebze tüketmekten korkar oldukları gelen bilgiler arasında.

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