Şoför okulu böyle park ederse…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz hafta şahit oldukları bir olayı fotoğraflayarak bizlere göndererek sitemlerini dile getirdiler.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Lefkoşa’daki Maliye Bakanlığı’na gittiklerini ancak arabalarını park etmeye çalıştıkları sırada görüntüledikleri bu fotoğraftaki şoför okulu aracının park ediş şeklini görünce adeta çılgına döndüklerini söyleyen vatandaşımız, “Bu aracı park eden ya çok acemiydi veya park etmeyi bilmiyordu” diyerek sitem ettiler.

Bir aracın ancak bu kadar kötü park edilebileceğini söyleyen vatandaşımız, ancak aracın bir şoför okuluna ait olmasının işi çığırından çıkardığını dile getirdiler.

Bir şoför okulunun örnek olması gerektiğini ancak bu şekilde park ile kötü bir örnek olduğunu belirten vatandaşımız, herkesin biraz daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.