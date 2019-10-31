Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı özel sektör çalışanı vatandaşlarımız, ülkemizde sebze ve meyve fiyatlarının ateş pahası olduğunu ve bu nedenle maaşlarının mutfak harcamalarına bile yetmez olduğunu söyleyerek adeta isyan ettiler.

Geçtiğimiz gün alışveriş için gittikleri bir markette karşılaştıkları fotoğraftaki fiyatlar nedeniyle şok yaşadıklarını anlatan vatandaşlarımız “Salatalık 10 TL, ayni şekilde domates 10 TL, taze fasulye 15 TL kilosu satılıyor. Diğer sebze ve meyvelerde ayni şekilde. Bu pahalılıkla eve sebze almak mucize oldu” dediler.

Devlet yetkililerine bu fiyatlar nedeniyle sitem eden vatandaşlarımız “Sayın Başbakan ve bakanlar, değerli vekiller siz çarşıya pazara çıkmıyor musunuz? Asgari ücretli ve altında maaş alanlar nasıl geçinecek? Hangi yüzle halkın yüzüne bakıyorsunuz.” diye sitem ettiler.

Bu pahalılık konusunda yetkililerin neden müdahale etmediğini sorgulayan vatandaşlarımız “Tamam yerli üreticiyi koruyalım ama yok da vatandaşın ciğerini sökerek” diyerek sözlerini tamamladılar.