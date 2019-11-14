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Sivrisinek saldırıları perişan etti

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, yaz aylarının sona ermesine karşın ülkemizde halen daha sivrisineklerin can yaktığını dile getirerek, bu konudaki isyanlarını gönderdikleri fotoğraflarla paylaştılar.

Sivrisinek saldırıları perişan etti

 

Fotoğrafta da görülenin çocuklarının kolu olduğunu belirten vatandaşlarımız, yaşadıkları Yenikent bölgesinde sivrisineklerin adeta kendilerini delik deşik ettiğini söyleyerek, biyolojik ilaçlama yapıldığı için mi yoksa artık bu sivrisineklerin bağışıklık kazandığı için mi bilinmediğini ama canlarının çok yandığını söylediler.

Bu arada ülkenin başka bölgelerinde de sivrisinek saldırılarına uğrayan insanların olduğunu ifade eden vatandaşlarımız, sivrisinekle mücadelenin yıl 12 ay devam etmesi gerektiğini sözlerine eklediler.

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