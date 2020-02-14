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Sisli hava hem sürücüleri hem de tatilcileri zorladı

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Sisli hava hem sürücüleri hem de tatilcileri zorladı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün ve önceki gün ülkemizde etkili olan sisli ve puslu hava, araç sürücülerine zor anlar yaşattı.

Bize ulaşan bazı vatandaşlar, özellikle Beşparmak dağlarının eteklerindeki iki anayol ile birçok köy yolunda Çarşamba ve Perşembe günleri görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarıyla yolculuk yaparken korkulu dakikalar yaşadıklarını bildirdiler.

Son zamanlarda bu kadar uzun süreli sisli havaların olduğunu hatırlamadıklarını ifade eden vatandaşlarımız, özellikle Lefkoşa- Girne anayolu ile Değirmenlik dağyolu bölgesinde araç kullanan sürücülerin çok dikkatli araç kullanmaları gerektiğini belittiler.

Bu arada sisli havaların birçok tatilcinin programlarını da alt üst ettiği bize ulaşan haberler arasında yer alırken, özellikle sömestr tatilinin son günleri olmasından dolayı çocuklarını gezdirmek isteyen vatandaşların planlarının bozulduğu veya ertelendiği bildirildi.

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