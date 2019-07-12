Sinekler vatandaşı bezdiriyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde yaz ayların en sıcak günleri yaşandığı bugünlerde evlerinde akşam serinliğini fırsat bilip balkona çıkıp oturamaz olduklarını söyleyerek bunun en büyük sebebinin sivrisinek ve kara sinekler olduğunu dile getirdiler.

Özellikle sivrisineklerin çok kötü ısırdığını söyleyen vatandaşlarımız “Bu sivrisinekler bu yıl herhalde zehirlidirler. Zira ısırdıkları yer hemen kızarıyor ve şişiyor. Bir şey olacağız diye korkuyoruz. İnşallah salgın bir hastalığa dönüşmez bu durum” dediler.

Öte yandan kara sineklerin de oldukça fazla olduğunu özellikle sulak alanlara yakın veya köylerde yaşayanların kara sinek istilasından dolayı mağdur oldukları bildirilirken, geçmiş yıllara göre bu yıl çok fazla olan bu kara sineklerle mücadele için belediyelerin üzerlerine düşen görevi yeterince yapmadığı konusunda eleştirilerde bulunuldu.