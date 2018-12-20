Sineğin ekmek poşetinde işi ne?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız dün sabahtan Lefkoşa’da bir süpermarketten aldığı ekmeğin fotoğrafını bize göndererek bu zamanda böyle görüntülerle karşılaşmanın kendilerini şok ettiğini dile getirdi.

Vatandaşımız, "Sabah ekmek alayım dedim. Poşetinin içine sinek sıkışmış bir ekmek. L… E…k isimli fabrikanın ürettiği bu ekmeklerden geçen hafta da sinek çıkmıştı” diyerek bu olaya tepkisini dile getirdi.

Ekmek gibi insan hayatı için önemli bir besin kaynağının insan sağlığı acısından önemli olduğunu ve hijyenik olması gerektiğini ifade eden vatandaşımız, “O sineğin nasıl olur da ekmek poşetinin içine girdiğini anlamak mümkün değil. Herhalde haftaya da timsah çıkar. Hazırlıklı olmak gerek” dedi.